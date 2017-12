/ Los canadienses se han enorgullecido siempre de vivir con frío, pero las constantes temperaturas bajo cero empiezan a ser demasiado para ellos y este viernes se han cancelado conciertos y cerrado estaciones de esquí por cuestiones de seguridad.Las temperaturas casi alcanzaron los -50 grados Celsius en dos ciudades canadienses, Regina y Winnipeg, y en la capital, Ottawa, las autoridades anunciaron la cancelación de algunos de los espectáculos organizados para celebrar el 150 aniversario del país.Algunos eventos que estaban previstos este sábado y para la noche de Fin de Año tuvieron que ser modificados a causa de las advertencias de los servicios meteorológicos de la agencia federal Environment Canada, que emitieron "alertas de frío extremo" argumentando preocupaciones en materia de "salud pública y de seguridad", según un comunicado del Ministerio de Cultura.El torneo de hockey sobre hielo "Canada 150", tradicionalmente disputado en un campo en el exterior frente al Parlamento, se cambió a un campo interior."Invitamos a todos los canadienses y visitantes a tener en cuenta las condiciones meteorológicas extremas y a abrigarse convenientemente y prepararse para prevenir la congelación y otras agresiones", indicó el ministerio.AFPPeople brave the frigid weather to skate on an outdoor rink on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, December 29, 2017. REUTERS/Patrick Doyle People brave the frigid weather to skate on an outdoor rink on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, December 29, 2017. REUTERS/Patrick Doyle People brave the frigid weather to skate on an outdoor rink on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, December 29, 2017. REUTERS/Patrick DoyleCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi