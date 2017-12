/ Comer 12 uvas y pedir deseos antes de que culmine el año es una tradición de origen europeo, que surgió gracias a una extraordinaria cosecha en España a comienzos del siglo XX; en Venezuela se popularizó gracias a la publicación y difusión del poema "Las uvas del tiempo" de Andrés Eloy Blanco.De acuerdo a la tradición latina, para tener un año próspero y buena suerte se deben comer 12 uvas y pensar en un deseo por cada una antes de las doce de la noche del 31 de diciembre.Al igual que muchos rubros, la uva escasea en la península de Paraguaná. En recorrido por supermercados, fruterías, mercados y expendios de verduras, se notaba la ausencia del fruto.En contados establecimientos expenden uvas nacionales, las importadas serán las grandes ausentes del Fin de Año por primera vez en casi un siglo. En los pocos locales donde se consiguen, los precios oscilan entre 90.000 y 110.000 bolívares el kilogramo. Para facilitar las ventas algunos ofrecen bandejas de medio kilo con precios entre 40.000 y 60.000 bolívares.El tradicional rito de las 12 uvas del tiempo está amenazado este año por la escasez y la carestía. Algunas amas de casa consultadas durante el recorrido aseguraron que sustituirán las uvas por otra fruta como gajos de mandarina, otras por el contrario harán el esfuerzo de comprar las uvas caras para no sacrificar la tradición.El encargado de un expendio de verduras ubicado en Santa Irene llamado Jesús Paz señaló que le había llegado un lote de uvas criollas para venderlas en 110.000 bolívares el kilogramo. Solo le dejaron 30 cajas que espera alcancen para cubrir la demanda de su clientela.Refirió que la gente ha comenzado a comprar las bandejitas de medio kilo, las cuales dependiendo del peso cuestan entre 40.000 y 60.000 bolívares.Otro de los establecimientos donde llegó pedido de uvas es la Feria de Hortalizas, ubicada en la calle Comercio de Punto Fijo. El encargado del local, Arturo Ibarra, dijo que las venderá a 90.000 bolívares el kilogramo, y hasta hace una semana pudo vender a 85.000 bolívares.Además, aseguró el comerciante que regularmente le llega surtido de uvas y la gente ha comenzado a llevarlas para la cena de Año Nuevo.La ama de c asa Laura Melean afirmó que este año no comprará uvas por considerar que el precio es muy alto, lamenta que por primera vez no las tengan presentes para la despedida del año.Para no perder la tradición, comprará otra fruta, tal vez mandarinas, consumirá 12 gajos antes de las doce de la medianoche del 31 de diciembre; lo importante son los buenos deseos, la buena voluntad y que no se pierda la tradición familiar.Por su parte, María Petit aseguró que hará el esfuerzo y comprará uvas antes del domingo 31 de diciembre, espera comprar el kilo, aunque acepta que el precio es elevado. Lo más importante es que no se pierda la tradición y la esperanza de que mejore la situación para el próximo año en Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi