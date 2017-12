/ La familia del siete veces campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, ha tenido que desprenderse de varios bienes para sostener el tratamiento médico que lo mantiene con vida tras el accidente que sufrió hace cuatro años, el 29 de diciembre de 2013.Por decisión de su esposa Corinna Betsch, Shumacher está internado en un cuarto de su enorme casa bajo la supervisión de un equipo médico compuesto por 15 personas y coordinado por el profesor Richard Frackowiak.Desde que Schumacher sufrió el accidente, varios sponsors le han retirado su aporte y todo se ha vuelto cuesta arriba. Según reveló la Daily Mirror en 2015 el tratamiento domiciliario cuesta cerca de 165 mil dólares por semana, por lo que ya han gastado más de 26 millones de dólares. La familia ha tenido que desprenderse de varios tesoros. Entre las ventas más destacadas, resalta la cabaña que poseían en Noruega, a kilómetros de la capital, Oslo, según reseña Infobae . El terreno era de 645 m² y disponía de spa, gimnasio, garaje para siete coches y acceso directo a pistas de esquí. La misma fue vendida en 2015 a cambio de 2,5 millones de euros (casi 3 millones de dólares).Otro de los objetos preciados que ya no pertenecen más al clan Schumahcer es el Rolls-Royce Phantom coupé que la familia utilizaba para viajar. Un volante recubierto en piel, acabados de madera, un ordenador propio y un sistema de llave inteligente , son algunos de los cientos de detalles que hicieron que su valor sea de 380 mil dólares. Lo más original, era la chapa con la firma y el nombre del alemán.Además, en julio de 2014, se conoció que el avión privado de uno de los mejores piloto s de la historia del automovilismo mundial también tenía colgado el cartel de "se vende". Un Falcon 2000 EX que según informó el diario alemán Bild había sido adquirido por el ex piloto de Ferrari por 25 millones de euros (29,8 millones de dólares), pero que la familia estaba dispuesta a venderlo por 20 millones de euros (23,8 millones de dólares).Mientras tanto, Schumacher sigue con vida rodeado por un cerco mediático levantado por la familia que no permite que se sepan novedades del estado de salud del ex piloto . El tiempo pasa, el dinero sigue escapando, pero la esperanza de una recuperación se mantiene .Información de: SumariumCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi