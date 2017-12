/ El Gobierno modificó a través de un decreto el impuesto interno a los vehículos de gama media-alta y alta. Eliminó la tasa del 10 por ciento que pagaban los autos de entre 380 mil y 900 mil pesos de precio a las concesionarias. Se trata de unidades cuyo precio al público es de 550 mil a 1.200.000 de pesos. En cambio, mantuvo la alícuota del 20 por ciento para los vehículos de lujo, que tienen valores mayoristas superiores a los 900 mil pesos. "Se espera que se reduzcan los precios de los autos alcanzados", resaltó el Ministerio de Producción. La pérdida de recursos tributarios en manos de las automotrices o, en el mejor de los casos, de los sectores de buen poder adquisitivo se da en un contexto de ajuste fiscal.Desde los concesionarios advierten que la medida puede llegar a tener efectos contradictorios. En alguna serie de modelos es posible que bajen los precios, aunque también se espera que suban los precios de los autos que al estar en el margen del impuesto permanecían con su precio "artificialmente bajo", dicen los minoristas. "Hay vehículos cuyos precios se mantenían bajos para no ingresar a pagar los impuestos internos. Esos podrían subir a valores más reales dada la eliminación del tributo que concretó el Gobierno", dijo Dante Álvarez, presidente de Acara.En tanto, desde Adefa (que reúne a las automotrices) consideraron que "la eliminación de impuestos internos para autos de gama media está en sintonía con lo que el sector venía solicitando y conversando en el marco de las mesas sectoriales del Plan 1 Millón, que tiene por objetivo fabricar esa cantidad de vehículos nacional para el año 2023".Los patentamientos llevan once meses seguidos de crecimiento y entre enero y octubre fueron vendidos en el mercado local 779.861 vehículos, un avance interanual del 28 por ciento. La mejora está impulsada en primer lugar por los autos importados. En cambio, el desempeño de los autos locales es mucho más austero: la producción nacional se retrajo en noviembre 3,7 por ciento respecto de igual período del año pasado, acumula en once meses un alza del 1,4 por ciento y sigue 11,4 por debajo de 2015.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi