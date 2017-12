/ REPORTE CONFIDENCIAL.- - Unos 24 detenidos, entre ellos tres menores de edad, ha dejado hasta ahora en el estado Nueva Esparta los hechos violentos contra establecimientos de comida.Así lo informó el vicealmirante Jonny Vera, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Nueva Esparta (Zodine), detallando que 8 fueron presentados 8 ante la Fiscalía y les dieron privativa de libertad.De acuerdo al registro de las autoridades militares dados a conocer en una rueda de prensa, los casos de robo a comercios se han suscitado en la entidad desde el 24 de diciembre,y por la forma como han ocurrido están siendo catalogados como actos vandálicos y no como saqueos.La referencia es a los hechos registrados en los comercios Servipork, Mega Cauchos Margarita, Preciosis, Alimentos Tony, el frigorífico Century y la panadería Jordán."Son actos organizados, no espontáneos, son cronometrados. Estos delincuentes que estuvieron en la panadería Jordan tardaron un minuto y dos segundos. Tenían todo preparado", explico.Precisamente ante la apreciación de la GNB sobre las situaciones violentas, el Comandante aseguró que fueron reforzados los operativos de los cuadrantes de paz de todos los municipios, haciendo énfasis en Mariño, Maneiro y García, y se fijaron zonas especiales de patrullaje, todo con el objetivo de impedir que los hechos se repitan."Hemos articulado esfuerzos con las policías de Maneiro y Mariño, pero tienen muy poca capacidad operativa y eso limita su capacidad de reacción. Solo Mariño tiene 10 cuadrantes de paz. Es imposible que los atiendan. Se hizo una restructuración y se asignó a otros órganos de seguridad. Desde hoy la Guardia Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se harán cargo de esos municipios".También anunció que en relación a las protestas especificas exigiendo comida como cumplimiento de la oferta electoral, se han estado realizando mesas de diálogo con las autoridades municipales para solucionar la situación.Finalmente, Vera pidió a los neoespartanos confiar en este cuerpo de seguridad asegurando estar plenamente comprometidos con la seguridad del pueblo neoespartano, "y no nos temblará el pulso para castigar a cualquiera que esté atentando contra la seguridad y las leyes", enfatizó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi