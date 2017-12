/ Osman Aray, reconocido periodista venezolano especializado en el área de espectáculos, utilizó su cuenta en la red social de la camarita con el objetivo de alzar su voz en nombre de todos los venezolanos, que hoy en día se ven afectados por la problemática que existe en el país debido a la escasez de medicamentos.Tal dificultad esta afectando, en su mayoría, a las personas con padecimientos importantes como es el caso de la mamá de Aray, quien hace 16 años fue sometida a un transplante de riñón y por ende necesita tomar un tratamiento estricto.El también presentador del programa matutino "La Bomba", transmitido por Televen, hace un par de días solicitó por la misma pantalla, pastillas para su madre, y se encargó de asegurar que aunque antes el gobierno las suministraba, por situación país la entrega se dificulta cada vez más.Junto a la publicación realizada en la red social, escribió: "No llegan las pastillas, los laboratorios no tiene dólares y nadie tiene la solución, no creo que sea Portugal o Washington, creo que es la Incompetencia, no sé si también se robaron el dinero o que otro evento de realismo mágico será el responsable de esta crítica situación".Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a las personas que amablemente le donaron una caja de pastillas. Asimismo, exigió la creación de un canal humanitario en Venezuela , en vista de que los pacientes "abandonados" se han visto bastante afectados."Alzo mi voz en nombre de todos los pacientes Venezolanos para que sepa el mundo que sin distinciones absolutamente todos los que vivimos en Venezuela la salud nos sale muy caro! Canal humanitario YA!!!!! No tenemos medicinas y no quiero que mi mama se muera por negligencia del Estado", expresó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi