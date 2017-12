/ Antonio Banderas encarnará al pintor Pablo Picasso en la segunda temporada de la serie estadounidense de National Geographic, "Genius".La producción se estrenará en el 2018 y ya salieron las primeras imágenes en las que el español luce irreconocible."La vida de Pablo Picasso me ha fascinado desde siempre y tengo un enorme respeto por este hombre con el que, además, comparto lugar de nacimiento en Málaga", declaró el actor que luce pelado y sin cejas.Foto: CortesíaBanderas intentó pasar desapercibido con su look usando gorras y lentes de sol, evitando llamar la atención de los fotógrafos, pero en la fiesta de Navidad de Porcelanosa (importante tienda de Málaga) mostró su transformación.Foto: CortesíaEn un principio su aspecto alertó a los fanáticos que creyeron que quizás tenía algún problema de salud hasta que se supo que era un cambio de look en el que tuvo que raparse y afeitarse por una cuestión profesional.Foto: CortesíaAsí, la vida y obra del afamado pintor será el foco de la segunda temporada de "Genius", que en su primer ciclo contó con Geoffrey Rush y giró en torno a la figura del físico Albert Einstein.La nueva temporada de "Genius" incluirá diez capítulos.Foto: CortesíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi