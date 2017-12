/ Cardenales, Magallanes, Leones, Tigres, Caribes y Águilas jugarán los playoff a partir del 2 de enero en Barquisimeto, Valencia y CaracasLa Liga Venezolana de Beisbol Profesional terminó este viernes 29 de diciembre y con estas fueron definidos los clasificados a la postemporada.Cardenales, Magallanes, Leones, Tigres, Caribes y Águilas jugarán los playoff a partir del 2 de enero en Barquisimeto, Valencia y Caracas.De esta manera las series quedaron definidas de la siguiente manera:Cardenales Vs. Águilas.Magallanes Vs. Caribes.Leones Vs. Tigres.ÚNCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi