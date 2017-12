/ "The Shape of Water" entre las películas favoritasJunto a Penélope Cruz y Ricky Martin, Edgar Ramírez será el encargado de presentar y entregar los premios en los Globos de Oro, Evento que se realizará el próximo 7 de enero en los Ángeles, según información de la Prensa Extranjera de Hollywood.De igual forma, en la lista de presentadores figuran los artistas: Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert.Se añaden a la lista de anunciados Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington y Emma Watson.La película “The Shape of Water”, del director mexicano Guillermo del Toro, se encuentra entre las favoritas con siete nominaciones por delante de “The Post” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, que tienen seis candidaturas cada una.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi