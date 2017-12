/ Nicolás Tagliafico, capitán de Independiente, será jugador del Ajax de Holanda a partir del año próximo, por lo que el director técnico Ariel Holan perderá una pieza clave en un 2018 cargado de desafíos deportivos. El club europeo pagará 6,5 millones de dólares por el pase del defensor de 25 años y la institución de Avellaneda recibirá unos 4.777.000 dólares netos, al tiempo que conservará el 15 por ciento de una futura venta que supere los cinco millones de euros. La operación está entre las mejores de la historia del club, y permitirá al lateral izquierdo soñar con una nueva convocatoria a la Selección para disputar el Mundial de Rusia . En junio pasado, el técnico Jorge Sampaoli decidió llevarlo a una gira por Oceanía, donde el zurdo jugó el amistoso que el combinado nacional le ganó 1-0 a Brasil.Sellada ya su transferencia al club de la ciudad de Amsterdam, Tagliafico tendrá su segunda experiencia en el fútbol europeo. Es que en la temporada 2012-2013, tras descender con Banfield a la Primera B Nacional, jugó para el Murcia de España. Además del Ajax, Betis de España también había mostrado interés en contratar al lateral.De esta manera, Independiente perderá no sólo a una pieza fundamental sino al dueño de la cinta de capitán. Holan lo definió como "un experimentado en el cuerpo de un joven". "Tagliafico representa todo lo que quiero para mi equipo", ponderó el técnico, quien también lo utilizó como zaguero por tener buen juego aéreo, pese a que mide 1,71 metro.En julio de este año, Independiente había descartado una oferta de cuatro millones de dólares del Newcastle por el ex Banfield. Pero cuando los holandeses entraron en escena, en Avellaneda se sentaron a escuchar ofertas. De este modo, el Ajax, que hace unos días ofreció 4.600.000 dólares, subió la cifra a 6,5 millones, por lo que el club que preside Hugo Moyano no sólo aceptó sino que además redondeó una gran negociación, ya que en febrero de 2015 Independiente había pagado unos 31 millones de pesos a Banfield por los servicios de Tagliafico."¿Si me gustaría quedarme a vivir acá? Lo que pasa es que hoy es muy difícil que un jugador se quede mucho tiempo en un mismo club", declaró el defensor días antes de la primera final de la Sudamericana ante Flamengo.Así, el reciente campeón de la Copa se desprendió de su capitán, pero ya se aseguró al también defensor Emanuel Brítez, de 25 años, que llegará a préstamo desde Unión por un año sin opción de compra.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi