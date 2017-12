© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

© Francisco Velásquez

VIDEO | Pablo Daniel Echeverría Caballero, de 28 años, cenaba junto a su familia en el local de pizzas ?Maui? (sobre la avenida Quinta esquina Iturbe) cuando fue sorprendido por disparos de un sicario en moto. El hombre resultó gravemente herido y el sitio estaba lleno de personas al momento del ataque.Ocurrió cerca de las 23.00, según relató a la 970 AM el comisario Hugo Ayala de la cuarta metropolitana.?De acuerdo a testigos del hecho llegó un motociclista a bordo de un biciclo color azul y sin mediar palabras disparó contra el hombre, residente en 33 Proyectadas y Paraguarí?, detalló.El sicario efectúo varios disparos y una de las balas impactó en el tórax de Echeverría.El matón huyó y mientras socorrían a la víctima, que primeramente fue llevada al Hospital Regional de Barrio Obrero pero debido a la gravedad terminó siendo derivado al Hospital de Trauma (exEmergencias Médicas).El comisario apuntó que el caso se trataría de un ajuste de cuentas.El autor de la balacera no se llevó las pertenencias de Pablo Daniel. ?No era un motochorro. Solo disparó y se mandó mudar. No sabemos la cuestión de fondo?, agregó.Una testigo habló con la misma emisora y contó lo sucedido. ?Estábamos en casa con mamá viendo la tele y de repente se escucharon tiroteos. Paso una moto rapidísimo y al instante escuchamos gritos. Salí para mirar que sucedía?, declaró la vecina del lugar.En el sitio donde se registró el tiroteo hay varias cámaras de vigilancia, que serán usadas por los investigadores para identificar al responsable del hecho.<p> De terror lo de Maui! Presunto caso de sicariato sobre Quinta e Iturbe.@pulsourbanosnt pic.twitter.com/uNt5j3JFVY? Rolando Rodi (@rolandorodi) 30 de diciembre de 2017Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

© Francisco Velásquez

Tags: Twitter, Redes Sociales

Twitter: Facultativo Francisco Velasquez Petropiar Olivares ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi