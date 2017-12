La Ley de protección integral a las mujer es contra toda forma de violencia entró en vigencia, un año después de su promulgación, con 53 asesinadas en lo que va de año, diez casos más de los registrados en 2016, según los datos del Observatorio Violencia del Centro de Documentación y Estudios (CDE).La normativa tendrá plena vigencia desde ayer, pero el artículo 50, que reconoce el feminicidio, se aplica desde el 30 de diciembre del año pasado.No obstante, según fuentes consultadas por Efe, todavía no se ha condenado a ningún hombre por este delito, aunque sí hay varias investigaciones abiertas al respecto.El feminicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, se castiga en el país con penas de entre 10 y 30 años de privación de libertad al agresor, y la cantidad de años de condena dependerá de las circunstancias y los antecedentes del asesino.Este es el único delito que aparece penado en la Ley, pero esta reconoce y define otras formas de violencia, más allá de la física, psicológica y sexual.Con esta normativa, Paraguay tiene ya definición para la violencia patrimonial y económica, laboral, política, intrafamiliar, obstétrica, telemática, simbólica, institucional, contra la dignidad y contra los derechos reproductivos.Ahora el Ministerio de la Mujer espera su aplicación y cumplimiento, pero también el respaldo de otras carteras e instituciones paraguayas para realizar campañas y acciones coordinadas.Sin embargo, la cartera dirigida por Ana María Baiardi tiene sus propios retos, ya que ley establece la construcción de casas de acogida en las cabeceras departamentales pero, por el momento, el país solo cuenta con dos centros de este tipo.Su finalidad será ofrecer protección y apoyo a las mujer es maltratadas que, por motivos obvios, no pueden permanecer en su casa pero tampoco tienen otro lugar al que huir.En este año que ha pasado desde la promulgación de la ley, Paraguay ha perdido a 53 mujer es en territorio nacional y a otras seis paraguayas en el exterior, asesinadas por sus parejas, exparejas o por sicarios contratados, aunque otras fueron víctimas de otros familiares o, incluso de desconocido.Esos 53 asesinatos de mujer es es la cifra manejada por el CDE, una cifra algo superior a la del Ministerio de la Mujer, que no contabiliza las muertes de transexuales.No obstante, ese ligero baile de cifras no cambia las estadísticas oficiales que apuntan a que cada nueve días una mujer muere asesinada en Paraguay.A pesar de las cifras, solo un 15 % de las mujer es víctimas de violencia acudieron a una comisaría a denunciar estos hechos y un 12 % recurrieron al Juzgado de Paz, por lo que el 85 % de ellas no denunció, según los datos de un informe sobre violencia machista presentado a principios de este año por ONU Mujeres.Otro dato difundido en noviembre por Unicef señalaba que un 7,2 % de las paraguayas justifica que su pareja les golpee si ella sale sin avisar, descuida a los hijos, discuten, se niega a tener relaciones sexuales, se le quema la comida o siente que le provoca celos.Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:

