Veinte jornadas de bacheo constante los fines de semana y últimamente los días hábiles cambiaron la malla vial de Cali y permitieron rehabilitar 61.375 M2 de 14 calles principales y 20 al interior de las comunas.En términos generales, el Bachetón ha alcanzado, en este segundo semestre del año, el desarrollo de 156 km con inversión de $4296 millones y la generación de 450 empleos directos, gracias a la conformación de 25 cuadrillas."La agresiva estrategia para tapar inicialmente los huecos de la deteriorada malla vial de la ciudad ya muestra resultados evidentes. En las calles principales ya se hizo el trabajo correctivo y ahora se enfatiza en las pieles de cocodrilo, como se les denomina técnicamente", manifestó Marcial Quiñones Quiñones, secretario de Infraestructura.Las primeras vías que quedaron completamente intervenidas fueron la Avenida Simón Bolívar, la Calle 16, la Avenida Pasoancho, la Calle 14, la Carrera 66, las calles 23 y 26, la Carrera 10, la Calle 9ª, la Carrera 42 y la vía a Cristo Rey.Posteriormente y ante el éxito de las jornadas se añadieron las calles al interior de las comunas, siendo la Calle 34, la Carrera 12, la Carrera 15 y comunas como la 8, 4, 5, 6, 7, 17 y 19 las más beneficiadas.El ingeniero Quiñones ha insistido en la necesidad de convertir el Bachetón en una política pública para que trascienda los gobiernos y la malla vial de Cali que alcanza los 2500 km de vías pueda ser transitada con seguridad vial.Paralelo a dicho trabajo, también se intervino la zona céntrica de la ciudad con el Bachetón nocturno. "Acordamos con los comerciantes del centro reparar las calles sin causar molestias en el día y con ello se facilita el comercio y se evitan accidentes", recalcó.Para el 2018 ya se garantizaron $7000 millones para el programa Bachetón.Esta inversión ha permitido que sean 19 las vías completamente reparadas y tapados sus huecos. En esta semana de las 25 priorizadas en cinco de ellas se cumplió completamente, en otras 10 se avanzó ampliamente y nueve no pudieron ser intervenidas.Así se trabajó en esta semana en el Bachetón - Avenida Cañasgordas con carrera 115. Habilitada totalmente- Carrera 125 entre calles 25 y 18. Tapados todos los huecos- La vía a Cristo Rey después del km 5 y hasta 800 mts. Habilitada- Calle 6 entre carreras 74 y 76. Quedó completamente intervenida- Calle 70 entre carreras 7ª y 5ª. Habilitada el 100%Con distintos porcentajes de intervención que sin embargo superan el 50% de lo proyectado quedaron la avenida 5 B Norte entre 58 y 64; la calle 70 entre carreras 4 C y 5; carrera 4N entre calles 81 y 75; calle 11 entre carreras 54 y 56; calle 6ª entre carreras 74 y 76; carrera 57 entre calles 11 y 11 A; avenida Roosevelt entre carreras 42 y 44, avenida Simón Bolívar entre 33 y 39 y la calle 70 entre carrera 8ª y 1ª.Pendientes en su totalidad quedaron: calle 6 G oeste, calle 10 oeste, calle 7 oeste, carrera 36 entre calles 8 y 9, carrera 125 entre calles 4 y 5 y la carrera 8ª entre calles 37 y 44 en el nor oriente caleño.Plan de mantenimiento especial para temporada decembrina Un cambio de plan realiza por estos días el programa 'Bachetón' con el que se tapan los huecos de la capital vallecaucana, todo para dedicarse a las zonas aledañas al epicentro de las fiestas de fin de año.Así lo dio a conocer el secretario de Infraestructura, Marcial Quiñones quien añadió que "el Bachetón con su filosofía principal continuará el próximo año porque somos consecuentes con la dinámica decembrina. Hemos readecuado la programación y las vías alternas a la autopista suroriental serán nuestro foco hasta el 23. Después interrumpimos para no generar problemas de movilidad", dijo el ingeniero."El programa Bachetón sigue con lo urgente, somos conscientes que muchas calles necesitan pero en términos generales ya hemos resuelto lo urgente de las vías principales", agregó.Las comunas 19, 10 y 17 serán beneficiadas con los trabajos en este fin de año y las cuadrillas harán presencia en los lugares donde la urgencia se presente.En términos generales el Bachetón ha alcanzado en los cuatro meses de intervención 47.255 M2 con inversión de $3308 millones y 148 kilómetros de vías desarrolladas.Para el ingeniero estos trabajos forman parte de lo que su organismo ha denominado "como hechos urgentes a resolver pero la dependencia tiene proyectos macro para resolver las necesidades de la ciudad en sus vías arterias", indicó.Las 13 obras proyectadas para ejecutar en el 2018 se terminarán en la Administración del Alcalde Armitage y por ello todas se entregarán en fase 3, es decir "serán obras con diseños totales y no diseños hechos por el contratista, también socializaremos obras y se hará la gestión predial. El contratista se dedicará a hacer obras", concluyó.