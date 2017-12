CARACAS (Reuters) – La cesta venezolana de crudo y derivados cerró el año con un avance del 33 por ciento al promediar 46,66 dólares por barril (dpb) gracias a un paulatino repunte del mercado, que sin embargo aún no ha permitido al país sudamericano superar cuatro años de recesión económica.En la última semana del año, el crudo local anotó una ligera alza de 0,28 dólares, para cerrar en 57,85 dólares por barril (dpb), frente a los 56,57 dpb de la semana previa, según informó el viernes el Ministerio de Petróleo Desde septiembre, el gobierno del presidente Nicolás Maduro expresa los precios de la cesta petrolera venezolana en yuanes y no en dólares, tras las sanciones financieras impuestas a Venezuela por Estados Unidos.Pero en la tabla, el despacho de Petróleo añade la paridad vigente del dólar frente al yuan.El precio de 2017 se compara con los 35,15 dpb en que cerró el 2016. Venezuela enfrenta una severa crisis por la caída de los precios del petróleo -su principal fuente de divisas- que ha golpeado con fuerza a sus ciudadanos con una severa escasez de alimentos y medicamentos y una elevada inflación.A continuación los últimos precios:Período Cesta venezolana Cesta venezolana(dpb) (yuanes por barril)Dic 25-Dic 29 (*) 57,85 378,95Dic 18-Dic 22 (*) 56,57 372,83Dic 11-Dic 15 (*) 56,12 371,52Dic 04-Dic 08 (*) 55,82 369,55Promedio Dic (*) 56,55 373,01Promedio Nov (*) 55,20 365,72Promedio Oct (*) 50,15 332,36Promedio Sep (*) 47,81 314,36Promedio 2017 (*) 46,66 N/DPromedio 2016 (*) 35,15 N/DPromedio 2015 44,65 N/DPromedio 2014 88,42 N/D(*) Cifras preliminares sujetas a revisión.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi