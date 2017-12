/ Los Rockies de Colorado añadieron una pieza significativa a lo que se ha convertido en un formidable bullpen, al llegar a un acuerdo para un contrato de tres campañas y 52 millones de dólares con el relevista Wade Davis.Foto: Referencial El acuerdo incluye una opción para una cuarta temporada si Davis, que ha participado en el Juego de Estrellas , actúa en 30 partidos en 2020, dijo el viernes a The Associated Press una persona cercana a las negociaciones. La fuente habló a condición del anonimato porque el acuerdo no estaba anunciado . El equipo anunció oficialmente el convenio viernes en la tarde.Davis, un derecho de 32 años, sería el taponero para Colorado, que regresó esta temporada a los playoffs por primera vez desde 2009. Los relevistas de los Rockies tuvieron un importante papel en la campaña con foja de 24-19 y un PCL de 4.40. Sus 549 ponches en 550 innings y 2/3 de relevo fueron el segundo mayor total en la historia del conjunto.El gerente general Jeff Bridich persiste en su plan de reforzar el conjunto de relevistas del equipo. Hace unas pocas semanas, los Rockies finalizaron contratos de 27 millones de dólares por tres años con el derecho Bryan Shaw y el zurdo Jake McGee , que han estado con Colorado las últimas dos campañas. También regresan el derecho Adam Ottavino y al zurdo Mike Dunn.Foto: Referencial Las contrataciones tienen toda la intención de conseguir un grupo de relevistas capaces de neutralizar a las ofensivas rivales.Inicialmente un abridor, Davis ha brillado desde que pasó al relevo en 2014. Es líder entre los relevistas con promedio de carreras limpias admitidas de 1.45 y ha concedido un promedio de bateo de .169 a los bateadores rivales. En 2015, fue crucial en el bullpen que guio a los Reales al cetro de la Serie Mundial.La campaña pasada, Davis tuvo un PCL de 2.30 y 32 salvamentos con los Cachorros de Chicago tras ser adquirido de los Reales de Kansas City.“Su corazón no se agita en situaciones apremiantes”, declaró Bridich en referencia a Davis. “Él tiene esa convicción en esas situaciones. Es simplemente un competidor. Un competidor muy bueno , un jugador que a mi parecer infunde gran respeto cuando entra al partido”.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, descarga nuestra aplicación de Telegram al ingresar a este link https://t.me/noticias24carabobo y dale clic a +unirme.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi