Una serie de actos vandálicos y no saqueos cuyo objetivo es subvertir el orden en la región insular a través del saqueo y el robo a locales comerciales fueron perpetrados por un grupo de agitadores que están plenamente identificados, 24 de ellos fueron detenidos y serán presentados en las próximas horas ante el Ministerio Público, aseguro el vicealmirante Jonny Vera, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Nueva Esparta.La información la ofreció en una rueda de prensa convocada este viernes, en horas de la tarde.Vera precisó que ya tienen adelantadas las investigaciones en las que han detectado casos comunes por los que tienen identificados a varios agitadores. "Son actos organizados, no espontáneos, son cronometrados. Estos delincuentes que estuvieron en la panadería Jordan tardaron un minuto y dos segundos. Tenían todo preparado", dijo."Vivimos una serie de acciones delictivas por quienes han intentado saquear y robar locales. Estamos plenamente comprometidos con la seguridad del pueblo neoespartano y no nos temblará el pulso para castigar a cualquiera que esté atentando contra la seguridad y las leyes", expresó.Agregó el vicealmirante, que la noche del pasado jueves, cuando estaba a punto de cerrar la panadería ubicada en Los Robles, del municipio Maneiro, un grupo de aproximadamente de 20 personas ingresó, y procedieron a tomar los distintos alimentos, mientras empleadas y clientes observaban.Igual sucedió en los comercios Servipork (en el que participaron unas 100 personas según la GNB), Mega Cauchos Margarita, Preciosis, Alimentos Tony y el frigorífico Century.Durante los saqueos y actos vandálicos se han detenido 24 ciudadanos en Nueva Esparta: 21 adultos y tres menores de edad. Este viernes ocho fueron presentados ante la Fiscalía y les dieron privativa de libertad.Vera solicitó a los insulares tener la confianza que la actuación de los cuerpos de seguridad estará siempre apegada a las leyes. "Vivimos una serie de acciones delictivas por quienes han intentado saquear y robar locales. Estamos plenamente comprometidos con la seguridad del pueblo neoespartano y no nos temblará el pulso para castigar a cualquiera que esté atentando contra la seguridad y las leyes", expresó.Informó que se establecieron una serie de acciones, para evitar que estos hechos se repitan, como el reforzamiento de los cuadrantes de paz de todos los municipios, haciendo énfasis en Mariño, Maneiro y García. Además, establecieron zonas especiales de patrullaje."Hemos articulado esfuerzos con las policías de Maneiro y Mariño, pero tienen muy poca capacidad operativa y eso limita su capacidad de reacción. Solo Mariño tiene 10 cuadrantes de paz. Es imposible que los atiendan. Se hizo una restructuración y se asignó a otros órganos de seguridad. Desde hoy la Guardia Nacional Bolivariana y el CICPC se harán cargo de esos municipios".Sobre las protestas de los últimos días dijo que la población está reclamando la entrega de cajas Clap y los perniles, pidiendo la presencia de las autoridades municipales, con quienes ya tienen mesas de diálogo para solucionar. Reiteró que el cierre de vías está prohibido, en vista de que esto viola el derecho al libre tránsito de la ciudadanía.Minutos antes de concluir la rueda de prensa, a las 6:30 de la tarde, se vivió otro episodio de violencia en el sector Los Cocos, donde por una calle saquearon el galpón de Lácteos Los Andes y por otra protestaron. En los actos lanzaron piedras y la guardia tuvo que intervenir.