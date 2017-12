Un balance de gestión a 19 días de su elección, presentó el alcalde del Municipio Maneiro, Morel David Rodríguez Salcedo, destacando el diseño de un paquete legislativo que garantice el nuevo reordenamiento del municipio además de una serie de mejoras en limpieza, saneamiento y urbanismo.Morel David señaló que la seguridad es una acción preponderante en el municipio de allí la destitución del Director de la Policía de Maneiro por “las irregularidades, irrespetos a la ciudadanía y…..como venía sucediendo por lo que se cortó de inmediato”.En relación a los hechos violentos contra establecimientos comerciales en el municipio, consideró que es debido al hambre que está viviendo la población y se generan estos extremos”, no obstante esta de acuerdo que se investigue si en efecto fueron saqueos por necesidad de alimentos o atracos colectivos.“En todos los hechos hemos tenido la colaboración del Cicpc, Redi insular, Guardia Nacional, Policía Nacional, Protección Civil, Bomberos y eso lo agradezco, pero igual hacemos un llamado al gobierno nacional para que esté atento a lo que sucede porque son los que manejan planes de seguridad y la competencia del orden público es de la Guardia Nacional”.Agregó que la semana entrante enviará una terna al Ministerio de Justicia para designar las nuevas autoridades de la policía municipal, que la lleve a su reivindicación, “seremos justos jueces ante implacables verdugos”.Paquete legislativoEl recién electo alcalde anunció que para el 2018 el plan es orden, control y progreso y para ello será fundamental poner en vigencia algunas ordenanzas y crear otras.En tal sentido, dio la palabra a Pedro Bravo, presidente del Concejo Municipal, quien explicó el paquete legislativo propuesto.El edil enumeró la ordenanza de actividades comerciales, en la que hay elementos novedosos como cobros mensuales, para evitar que la inflación reduzca el poder del dinero. La ordenanza de publicidad comercial, ordenanza sobre inmuebles urbanos, refiriendo que esta se encuentra tan atrasada que el costo de la tasa de habitabilidad es de 20 bolívares, por lo que la recaudación anual no pasa de 600 bolívares.También mencionó la ordenanza de regulación de tratamiento al adulto mayor, ordenanza de economía informal y eventual, y la ordenanza de convivencia ciudadana, estas para contrarrestar la anarquía y obtener recursos a través de las posibles sanciones y multas.Las autoridades municipales igualmente insistieron en que se dará un nuevo tratamiento a los temas urbanos con base en el Pdul que conllevará a la revisión de la zonificación y usos, entre lo que pudiera surgir una ordenanza de régimen económico especial para avenida la avenida Aldonza Manrique, que antes era residencial y ahora pasó a comercial, producto de los cambios en el país.En relación a otras situaciones internas en la Alcaldía, rechazó la detección de personal que se encontraba fuera del país y seguía cobrando, o personas con hasta16 años de servicio pero sin seguimiento a su labor y por tanto no recibían reivindicaciones.“Estamos recuperando el municipio, y todo lo que apenas en 19 días estamos haciendo demuestra que nuestra voluntad es más fuerte que la energía atómica, que el vapor y la electricidad que mueve motores”.Detalló que a la fecha recuperaron más del 50% del parque automotor, adecuaron el ornato y pintura de vías, trabajos de desmalezamiento en playa Moreno, Aldonza Manrique, Jorge coll, alumbrado de la plaza los robles, y “el 2018 arrancaremos con la recuperación de las fachadas del casco histórico de Pampatar y Los Robles; demarcación, ornato y señalización en toda la entidad, recuperación de tres plazas insignes y servicio de internet en lugares públicos”.Aseguró que sigue el tren de la salud con atención integral a los ciudadanos y celebró que gracias a gestiones hechas en Miraflores pudo cancelar deudas pendientes desde hace más de 5 años. “Estamos pagando todos los pasivos laborales a los empleados, jubilados, pensionados y contratados. Son 286 millones 219 mil bolívares para cumplir con los aumentos de mayo a noviembre 2017. 34 millones de bolívares por concepto de vacaciones. 310 millones en aguinaldo, 25 millones en medicinas. 419 millones en prestaciones sociales, mas cesta ticket, para un total de 1.974 millones de bolívares”.De los recursos gestionados, 200 millones, irán a la Contraloría Municipal para sus pasivos laborales y 274millones para el Concejo Municipal igualmente para sus deudas .NotiespartanoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi