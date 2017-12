/ Foto de archivo: El representante de Venezuela ante Naciones Unidas, Rafael Ramírez, asiste a una reunión con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante una reunión de equipos diplomáticos acreditados en Caracas, Venezuela , 12 de agosto del 2017. REUTERS/Carlos García Rawlins CARACAS/HOUSTON (Reuters) – La Fiscalía General de la República investiga supuestos vínculos del expresidente de PDVSA y exministro Rafael Ramírez con una trama de corrupción en una filial de la petrolera estatal en Viena, que habría causado la pérdida de 4.800 millones de dólares durante el período 2009-2015.El fiscal general, Tarek Saab, informó el viernes que su equipo presume que Ramírez y otros cuatro ejecutivos de Petróleo s de Venezuela (PDVSA) podrían estar vinculados a ventas irregulares de productos petroleros a cambio de sobornos, una acusación que el exministro de Petróleo calificó en un diálogo con Reuters como “una mentira descarada”.El caso se suma a otras supuestas tramas de corrupción en PDVSA investigadas por Saab y que llevaron a la detención de 69 personas, incluidos otro exministro de Petróleo , Eulogio Del Pino, y otro expresidente de PDVSA, Nelson Martínez.El fiscal dijo que fue solicitada la captura del gerente general de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera en Viena, Bernard Mommer De Grave, y de otras dos ejecutivas relacionadas con esa unidad de PDVSA. Además, sostuvo que otra exfuncionaria que cumplía labores en Venezuela fue detenida.“Estamos investigando la directa vinculación de estos citados ciudadanos, como el expresidente de PDVSA y ministro para la época, en el desarrollo de esta trama de corrupción, habida cuenta de que ese sujeto fue el principal creador de esta oficina”, dijo Saab.La fiscalía había informado a comienzos de mes el inicio de una investigación penal contra Ramírez, un proceso que surgió una vez que el presidente Nicolás Maduro lo despojó de su cargo como embajador y representante de Venezuela en Naciones Unidas.Ramírez, quien huyó de Nueva York y mantiene en secreto su paradero, se defendió de los cargos. “Lo que dice el fiscal no sólo es falso sino que denota un profundo desconocimiento”, sostuvo en una entrevista telefónica, en la que aseguró que la oficina de Viena se encargaba de controlar los precios de las exportaciones y no de vender petróleo.“Es una mentira descarada (…) La intención es perseguirme no solo a mí, sino a todo mi equipo”, agregó Ramírez, de 54 años y quien ha formulado críticas públicas a la gestión de Maduro El fiscal general dijo que la filial en Viena suscribió un contrato con la empresa JBC Energy, que se encargaría de prestar servicios de evaluación mensual de precios, y sostuvo que modificaron las estimaciones para “favorecer a particulares y empresas”, en detrimento de PDVSA, en las operaciones de compra y venta de crudo.Mommer fue viceministro de Ramírez durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y ejerció un rol clave en la planificación de la nacionalización de yacimientos petroleros hace una década. También fue representante de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Maduro agradeció al fiscal por las investigaciones emprendidas en la estatal petrolera.“¡La drones ! No puedo decirlo de otra manera, ¡La drones ! Lo digo con amargura porque esto genera amargura (…), la drones que ahora viven como reyes en el exterior, como magnates en el exterior”, dijo el mandatario el viernes en su programa radial “La Hora de la Salsa”.Críticos al Gobierno creen que el proceso judicial es parte de una lucha interna del partido gobernante. Maduro y Ramírez fueron figuras de peso en el equipo de Chávez y desde hace un tiempo se presume que el exministro tendría aspiraciones de competir en las elecciones previstas para 2018, donde se espera que el mandatario busque la reelección.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi