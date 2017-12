El alcalde del municipio Mariño, Francisco González, afirmó que su gestión estará basada en el Plan de la Patria y exhortó a sus directores desarrollar proyectos para atacar la pobreza, de la mano del poder popular y en la calle, no en las oficinas. Les pidió mantenerse firmes en esta tarea que "no será fácil porque habrá contrarrevolucionarios y opositores poniendo trabas".Los nuevos directores de la Alcaldía de Mariño, que "nunca antes había sido de la Revolución", según el exgobernador Carlos Mata Figueroa, este viernes asumieron sus cargos haciendo un juramento ante el legado de Hugo Chávez y frente al salón "Porlamar de mis Amores".González les recordó que están asumiendo un gran compromiso con la Revolución y que deben transformar y darle mejor un mejor trato y vida a la gente de Mariño. "Vamos a arrancar desde cero. No le estamos dando continuidad a un proceso. Tenemos nuevas pautas y formas de hacer política. Lo que nuestro pueblo quiere y necesita es el proceso socialista. Estamos llamados a hacerle ver a todos que este es el camino. Les pido que trabajen con humildad, con amor al pueblo que tiene diferentes niveles y formas de presentar las cosas. Quiero que todo cambie y que sea a favor del municipio y no de nuestros intereses personales", expresó.Señaló también que por ahora se están incorporando 17 personas, pero que próximamente incorporará más "camaradas del poder popular" para dar las transformaciones que desea. "Eso sí, director que no cumpla va para afuera", advirtió.El nuevo gabinete está conformado por: Pedro Parada: Apoyo a los Consejos Comunales. Ruth López: Educación, Cultura y Bienestar Social. Deliannys González: Infraestructura. Porfirio Escalona: Administración y Finanzas. Alfredo Frontado: Catastro. Alejandro Navarro: Personal. Guillermina Carreño: Planificación y Presupuesto. Beatriz Marcano: Prensa. Samir Stayeh: Proyectos Especiales. María José Caraballo: Rentas. Diego Ferrer: Salud. César León: Director general. Manuel Gómez: Informática. José Fermín: Protección Civil. Minersa Gutiérrez: Atención Ciudadana. Reinaldo Silva: Síndico procurador. Maurys González: Fundación Santiago Mariño.Saqueos y protestasDurante el acto Francisco González aseguró que tiene información de grupos de la oposición que se están prestando para motivar los saqueos y las protestas que se han presentado en la entidad en los últimos días, motivando a la población a que salga a la calle, y dijo que además están generando zozobra en las redes sociales Informó que la próxima semana dará a conocer varios detalles de una serie de pruebas e informes que llevará ante la Comisión de la Verdad para que investiguen los actos de corrupción que se presentaron en la alcaldía durante la gestión anterior. No ofreció mayores detalles porque piensa convocar una rueda de prensa para hablar sobre ello, pero sí afirmó que no permitiría que quienes robaron al pueblo se vayan sin pagar ante la justicia.Las manifestaciones que se han presentado en la entidad han estado centradas en los municipios Mariño y García, liderados por alcaldes oficialistas. En estas protestas la población ha estado reclamando el incumplimiento de las promesas electorales referidas a la entrega de alimentos, específicamente de las cajas Clap y los perniles. Sin embargo, en una nota de prensa de la Alcaldía de Mariño señalan como causas los problemas con el servicio de transporte, la inseguridad y el alumbrado público, culpando al alcalde anterior, Alfredo Díaz, ahora gobernador del estado.Texto: Johanna BozoFotos: Sebastián GuidoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi