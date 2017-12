/ Una vista general del complejo de refinería Amuay, perteneciente a la estatal venezolana PDVSA en Punto Fijo, Venezuela , Noviembre 17, 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins CARACAS (Reuters) – Un incendio afectó el viernes a una unidad de destilación de la mayor refinería de Venezuela , Amuay, dijeron a Reuters un líder sindical y un trabajador de la planta, lo que produjo una enorme columna de humo negro que alertó a los vecinos que viven cerca de la instalación.Amuay, con capacidad para procesar hasta 645.000 barriles de crudo por día (bpd), forma parte del Centro Refinador Paraguaná (CRP) junto con la vecina Cardón, con capacidad de 310.000 bpd.Tanto el líder sindical Iván Freites como un trabajador del complejo dijeron a Reuters que el incendio ocurrió el mediodía del viernes en la destiladora número 3, que estaba en servicio, y horas después fue controlado. Más tarde otro operador agregó que la planta podría quedar muy dañada por el incidente.“(Se generó) por una rotura de línea de tren de precalentamiento de los intercambiadores de la planta destiladora 3”, dijo un trabajador, quien agregó que horas después aún se observaba el humo.La unidad afectada es una de las más productivas del país, en medio de la falta de crudo que aqueja a las refinerías locales, agregó el trabajador, quien pidió no ser identificado.Personas que viven cerca de la planta compartieron imágenes de la nube de humo negra en las redes sociales . Medios del centro-occidental estado Falcón, donde está situada la refinería, también informaron sobre el incendio y difundieron imágenes.Reuters contactó a PDVSA, pero no pudo obtener de inmediato una versión oficial. La noche del viernes, la estatal aún no había dado información sobre el caso.El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , denunció el viernes un “sabotaje al sistema petrolero”, en las refinerías y en la distribución de gasolina en un intento de provocar “un paro silencioso”.En su programa de radio “La Hora de la Salsa”, agregó que en los próximos días explicará detalles.El CRP redujo sus operaciones y procesa crudo a un 13 por ciento de su capacidad instalada desde principios de diciembre tras incidentes en algunas de sus unidades.Críticos aducen que las frecuentes paradas e incidentes en el circuito refinador de PDVSA se deben a la falta de inversiones, profundizada por la caída de los ingresos tras el desplome de los precios del crudo.Notiespartano/ReutersCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi