Protestas, manifestaciones, asaltos, vandalismo y una delincuencia que se aprovecha el actual estado de cosas para sembrar el caos en todo el país es el resultado del hambre y la hiperinflación que ha dejado en la miseria y la pobreza al 90 por ciento de los venezolanos al cierre de este 2017 que para el presidente Maduro iba a ser el de la recuperación económica.La dirigencia opositora atribuye la movilización en sectores populares a la promesa incumplida del Gobierno de distribuir perniles para las cenas de Navidad y fin de año. El presidente, Nicolás Maduro , denunció que la entrega fue saboteada desde Portugal. Decenas de personas salieron a las calles la noche del miércoles en barrios populares del oeste caraqueño, incendiaron depósitos de basura en algunas zonas para mostrar su descontento.Las autoridades guardan por el momento silencio sobre las movilizaciones, mientras la oposición señala que las protestas continuaron durante la mañana del jueves y el resto de la semana en todos los estados del país, con bloqueos de calles y avenidas, donde se escucharon gritos de "tenemos hambre". Maduro no cumplió promesa de Navidad y "Portugal es el culpable"Los manifestantes denuncian también retrasos en la venta de las llamadas cajas Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que contienen entre 10 y 20 productos de consumo básico y que son vendidas directamente a los consumidores por empresas oficiales y grupos afines al Gobierno.La noche del miércoles, Maduro reconoció que el Gobierno había fallado en la distribución de los perniles de cerdos, piezas tradicionales de las cenas de fin de año. "¿Qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Puedo decirlo que desde Portugal.Nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela , pero teníamos que importar y firmé los pagos, pero nos persiguieron las cuentas bancarias y los dos barcos gigantescos que venían y nos sabotearon, por ahora", dijo Maduro en un mensaje al país.Empresas portuguesas: " Venezuela nos debe 40 millones de dólares"La empresa agroalimentaria portuguesa Raporal reveló que el Gobierno venezolano debe 40 millones de euros a varias firmas lusas por un cargamento de jamones navideños enviado en 2016 y dijo que desconoce que exista un sabotaje de Portugal sobre las exportaciones de este producto a Venezuela En un comunicado del que se hacen eco medios locales, la compañía explica que el Gobierno venezolano compró 14.000 toneladas de carne en 2016 por 63,5 millones de euros a un grupo de empresas portuguesas, entre ellas la propia Raporal, de los cuales todavía debe 40 millones."No se trata solo de un pernil…"Horas después, se vivieron las primeras las protestas en varias zonas populares de Caracas, incluyendo en el barrio La Vega y en el Cementerio, en el suroeste de la ciudad. En la avenida Nueva Granada, en el oeste, los vecinos salieron este jueves y bloquearon las calles en una protesta espontánea. "No es un pernil, es necesitar un subsidio de alimentación que diseñó un Estado fallido para que dependamos de él y la protesta es el último recurso ante la frustración de no poder ni con eso atender a la familia", dijo el diputado opositor Juan Guaidó.Su colega de bancada en la Asamblea Nacional (Congreso) Tomás Guanipa difundió fotografías de las protestas y escribió en su cuenta de Twitter: "El Gobierno les prometió Clap y pernil y no cumplió; juegan con el hambre, no solucionan los problemas". El también diputado opositor Américo De Grazia difundió una información sobre protestas en varias regiones del país en el que enumeraba entre sus razones la falta de alimentos, combustible, transporte público, agua potable y medicinas, además de los continuos apagones en la región occidental de Zulia.En Nueva Esparta igualmente se han dado una serie de saqueos contra empresas de alimentos que la Guardia Nacional Bolivariana lo ha calificado como actos de vandalismo organizados por agitadores de la oposición para perturbar la paz y el orden en estas fechas.Las manifestaciones cierran un año en el que el Gobierno enfrentó con dureza las protestas opositoras de entre abril y julio, que se saldaron con más de un centenar de muertos, y en el que lidió con un nuevo retroceso económico y un gravisimo proceso hiperinflacionrio