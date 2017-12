© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez PDVSA

? Las frutas amanecieron más caras en el mercado esta semana.T anto, que las amas de casa gritaban al cielo sus quejas como nunca, ante la mirada impotente de los vendedores, quienes solo se limitaban a expresar ?que ellos también la compraban caras?.De esa manera, los reales contados que se llevaron al mercado -para simplemente completar los víveres que se fueron gastando en casa-, se evaporaron tan rápidamente, que era imposible no pensar que la inflación está activa, muy activa. Igual cosa sucedió en frente del señor Joao que vende la charcutería; ni se diga en la pescadería, en el área de hortalizas?y en cualquier local del mercado, que vende artículos de limpieza y aseo.?Cuando aumenten la gasolina los precios de los productos recibirán otro empujoncito hacia arriba?-le dije a mi comadre Cintia Paraguacuto, mientras nos bajábamos del carro frente a la plaza de los museos, para asistir a la 5ta Feria del libro y un sujeto de mal aspecto, con cara de ?rompe vidrios y sal corriendo?, me dijo que cuidaba el carro por 40 bolívares y que pagara a la vuelta?-. Menos mal que el carro estaba en la vía pública, frente al área cultural, porque si fuese un sitio techado y de mayor confort, a lo mejor le pagaría al hombre con cheque-le dije a Cintia-Cintia me sigue comentando que su marido llevó el carro a mantenimiento, que incluía cambio de amortiguadores, de aceite, filtros y otras cositas que no recuerda y la factura superó los 40 mil bolívares.Yo dejé exclamar una palabrota que se me escapó, sin pensarla y Cintia casi lloraba. Caramba Cintia, creo que deberemos darle menos uso al carro y a sufrir con el mal transporte que tenemos,-le dije- y ella me responde que eso es muy difícil con el pago de taxis y la pasadera de trabajo.?Estamos entrampados?-le dije-.Hicimos el recorrido por las distintas librerías que exponían sus trabajos en la Feria, hasta terminar en un conversatorio sobre ?la crónica? dónde nos encontraríamos con varios compañeros que escriben, hacen poesía y narran historietas sobre lo mundano y lo profano de la vida en socialismo: todos sin excepción tenían un rostro de desesperanza, de sequía, ante la situación que vivimos, marcada por la improvisación, el desorden, el caos en la planificación, la inflación y otras amarguras que los poetas revolucionarios no ven por ningún lado como si vivieran en un mundo irreal.El poeta Carlitos Marcano, oriundo de la vieja ciudad de Barcelona nos habla de la venta posible de CITGO, se monta en un banquito y recita: ??La venta de CITGO es como una moraleja al final de un cuento?el padre Estado quiere vender la vaca, que nos da leche; mantequilla, nata y queso lechoso, para dejarnos en alpargatas.Por ociosos, para quedarnos flacos y zarrapastrosos.?Caramba poeta, -le pregunté- ¿No está usted exagerando? A lo que el poeta me respondió con una de las suyas: ¿Te imaginas -mi hermano querido-, que un viejo pescador, allá en el golfo de Cariaco venda su botecito con su motor fuera de borda y se quede sin pescar?

© Francisco Velasquez

© Francisco Velasquez Venezuela

Instagram: Conductor Francisco Velasquez Petropiar Olivares ||PDVSA//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi