? En el panel se encontraban cuatro personalidades que disertaban sobre la revolución y la conexión que había entre las experiencias del General Ezequiel Zamora cuya gesta se llevó a cabo en la Venezuela de 1858, y la intentona golpista de Chávez en 1992 y su posterior instalación del socialismo del siglo XXI, con 18 años en el Poder.E ntonces, un filósofo comienza la tertulia pintando un marco histórico en la vida de Zamora y la Guerra Federal; echándole odios al General Páez y explicando su enriquecimiento con tierras despojadas a los pobres campesinos que no tenían medios para producir, ni mantener la posesión de las mismas. Le siguió un líder comunal de la parroquia de Petare, quien gritaba que no habría más elecciones en Venezuela y que a la oligarquía se le acaba con candela. ?Yo en ese momento, me puse a pensar, que si se pierde el derecho a elegir sus gobernantes, entre otros derechos universales y para colmo se desata la violencia contra los que piensan distinto y no están de acuerdo con la revolución bolivariana, pues aquí los cementerios colapsarán y seguramente vivamos una guerra civil de nuevo tipo como una especie de escalada en el conflicto que tenemos actualmente, marcado por la polarización política.Finalmente, un historiador muy inteligente infectado intensamente por el comunismo más ortodoxo manifestaba que la guerra federal fue alimentada por la injusta tenencia de la tierra en aquellos años de mediados del siglo XIX ?cosa cierta, sin duda-, y por la usura y que en nuestros tiempos, la igualdad del hombre venezolano, se está logrando, gracias a la revolución bolivariana.Muchas palabras emitidas por el panel de oradores, me hicieron viajar en el tiempo y recordé las lecturas que hice en aquellos años de la década de los setenta sobre Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo y otros connotados intelectuales revolucionarios, que estimulaban a caerle a plomo limpio al sistema capitalista con un FAL y muchos cojones.El poeta moderador , presidente de ?La casa Andrés Bello? se esmeró en darle un toque fresco a sus reflexiones, sin embargo un humilde ciudadano que estaba en el público, abrió con su reflexión el espacio de preguntas al panel: El hombre, un anciano con evidente estereotipo de gente del pueblo comprometido con el proceso revolucionario manifestaba ??que siempre había sido revolucionario y estaba de acuerdo con el socialismo? pero notaba que se hablaba mucho y no veía mejoras en su vida durante 18 años de gobierno, sino todo lo contrario, pues habían aumentado sus angustias, habían crecido las dificultades para conseguir empleo, para alimentarse, para limpiarse el fundillo, adquirir desodorante, y darse cualquier gusto pírrico en una panadería.?Naturalmente, la intervención del hombre tuvo su respuesta sesuda, cuando le dijeron que 18 años no es nada para una revolución y formar al hombre nuevo.; que el ser humano tenía miles de años sobre la tierra y en tan poco tiempo era difícil notar los cambios, y un bla, bla, tan ingenioso pero tan espurio que el anciano se fue convencido en su desesperanza.Yo me quedé pensando en el asunto y le comentaba al grupo que en Venezuela la cosa es peor, porque aquí reina la corrupción más vulgar que se ha dado en cualquier proceso revolucionario y no hay quién le diga a un Rafael Ramírez, por ejemplo, o a cualquier ministro de siete suelas que tiene una riqueza súbita como la misma familia de Chávez, que demuestre su honestidad revolucionaria y diga de dónde carajo sacaron tanto dinero.

