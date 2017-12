© Francisco Velasquez

? Hoy quiero hablarles sobre lo difícil y agobiante que resulta adquirir la lista de útiles escolares, vestimenta y demás artificios, que periódicamente las familias procuran para iniciar las clases en septiembre.E s un momento terrible este que estamos viviendo: Les cuento que mi prima en Uchire, ha andado de mal humor en los últimos treinta días, tratando de estirar el dinero y conseguir los recursos para apertrechar a sus tres ?monitos? y mandarlos a cumplir con su rutina instructiva, bien bonitos. afeitados, peinados y estrenando su ropita, su morral y demás enseres?La cosa no ha sido fácil. Y es que el dinero no alcanza ni para adquirir la comida. Por más que ella-mi prima-, se esmere en conseguir el dinerito en cuestión, se encuentra con precios elevados de las matriculas, chemises, los pantalones, monos deportivos, zapatos y hasta las medias.Entonces, ha tenido que optar al endeudamiento, al préstamo de amigos y familiares que le permitan cumplir como representante, con su deber.Cada muchacho se lleva más de 20 mil bolívares?fácilmente.Allí-me parece-, es que se observa claramente los niveles de inflación, pocos ingresos de la gente, muy malas políticas gubernamentales para ayudar a paliar la situación a la población más pobre, además de carencia de infraestructura y superestructura que de respuesta a tanta gente buscando lo mismo.En Caracas, se hizo mucha bulla en una cadena nacional, donde Maduro aparecía en el expropiado Sambil de La Candelaria manifestando que allí se ofrecía artículos a precios muy económicos donde las comunas productivas de no sé que cosas, daban respuesta a las necesidades de la gente.Eso fue una cosa espantosa con colas infernales, productos de mala calidad e insuficientes: un verdadero sufrimiento que la gente no estaba dispuesta a soportar en medio de la frustración y el desencanto, entonces, comenzaban a salir de las colas y ?los ataja perros? como cucaracha huyéndole a la gallina.El pasado martes 14 de septiembre, Maduro ofreció morrales, canaimitas, tabletas, útiles, en medio de una evidente desesperación, me parece que tardía para enfrentar el problema.También, ofrecía regalar más de 4 millones de los libros mediocres e ideologizantes que hace el gobierno? como si fuera la salvación de la humanidad.He venido pensando el asunto y me parece que el pueblo debe mandar a sus muchachos a la escuela con la ropa usada del año pasado, con los zapatos que tenga disponible, con la ropa que sea a modo de entender la crisis que vivimos y enfrentarla, tal como sucede en muchos países africanos y en los mismos Estados Unidos.¿O, es que acaso la gente se tiene que lanzar por un voladero para comprar peroles y vestimenta? Lo importante, es mandar a los muchachos al colegio sin importar el qué dirán o cómo vayan vestidos.Debemos asumir nuestra situación actual en manos de un mal gobierno.¿Por qué gastar todos los años en libros? ¿Es que acaso un libro usado no sirve? Me parece que en los pueblos, barrios, caseríos, debe surgir el intercambio de libros usados para enfrentar este asunto y ayudarnos todos, ante las carencias y el caos que vivimos.

