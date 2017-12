© Francisco Velasquez

Mineduc pide el cierre de la U. Iberoamericana en 2021: adeuda cinco veces su patrimonio Mientras los alumnos culpan a los propietarios del plantel por la crisis financiera, el rector anuncia recursos administrativos y judiciales para revertir la decisión. Javiera Herrera Para que un joven se matricule como alumno nuevo en la Universidad Iberoamericana, actualmente el plantel privado pide que los interesados presenten las notas del colegio, el puntaje PSU y las últimas tres liquidaciones de sueldo de su aval.Para los estudiantes antiguos, esta admisión 2018 es una "mala broma".Primero -dicen-, porque sus clases se han visto interrumpidas por la falta de profesores. Y sobre todo porque ayer, después de nueve meses de investigación, el Ministerio de Educación resolvió pedir el cierre de la universidad al Consejo Nacional de Educación (CNED)."Se constató que la situación financiera de la universidad es deficitaria", afirmó Alejandra Contreras, jefa de Educación Superior del ministerio.Precisó que tras contratar a peritos financieros se determinó que la institución tiene un déficit de $3.985 millones."Es muy significativo, equivale a cinco veces su patrimonio, por tanto implica una dificultad importante de poder desarrollar normalmente las actividades académicas", argumentó.De hecho, los 2.532 estudiantes actuales terminarán sus clases a fines de enero."La universidad tiene un porcentaje importante de alumnos en el área de la salud, ámbito que es complejo de administrar, que requiere de campos clínicos, de docentes muy especializados, de equipamiento, y en todo eso la universidad ha tenido dificultades importantes", resumió Contreras.Con esta solicitud, son tres las universidades privadas con orden de cierre desde 2012: la U.del Mar (que debería dejar de funcionar en mayo), la U. Arcis (tiene plazo hasta 2020) y la U. Iberoamericana, que funcionaría hasta 2021.La U. Iberoamericana fue fundada en 1989 por Filomena Narváez, quien estuvo por años a la cabeza del plantel y en el directorio.En 2012, sin embargo, dos de sus hijos buscaron declararla interdicta por demencia. Y a comienzos de este año, su hija Gladys Cárdenas (quien la representa) dejó la junta de socios, lo que desencadenó una serie de renuncias, entre otras cosas, porque no se entregaron recursos previamente comprometidos.Ante el déficit financiero, que en ese momento bordeaba los $2.500 millones, se produjo la dimisión del rector Félix Viveros y el nombramiento de Héctor Jara como su sucesor.Entonces, el plantel intentó un leaseback , que no se concretó. Luego, buscó un socio: la Escuela de Gestión Europea, EGEU.Sin embargo, en los antecedentes presentados por la universidad al Mineduc "no había fechas comprometidas" para la llegada del socio, dijo Contreras, y eso "no nos daba la seguridad suficiente" para tomar una decisión distinta.Además, según la encargada del Mineduc, se requieren al menos cinco mil alumnos -el doble de hoy- para que la casa de estudios opere correctamente.ReubicaciónAyer, los alumnos se reunieron con la jefa de Educación Superior, quien les informó del cierre.En paralelo, fue notificado el rector Jara. "Queremos ser muy prudentes, porque aún quedan muchos pasos que dar", agregó.Más tarde, en una declaración, la universidad dijo que junto a la EGEU interpondrá recursos administrativos y jurisdiccionales para obtener del CNED "una resolución de término que establezca como medida el plan de recuperación de la universidad".Paz Gajardo, presidenta de la federación estudiantil, señaló que es "triste salir de una universidad que cierra".Y añadió que "los responsables fueron los dueños de la U. Iberoamericana, que empezaron a perder dinero, y hoy pagamos las consecuencias 2.500 estudiantes que nos quedamos sin futuro".Ahora buscarán ser reubicados en universidades públicas.Sobre eso, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh) y rector de la U.de Chile, Ennio Vivaldi, aseguró: "El tema fue discutido casi dos meses, y llegamos al acuerdo con el ministerio de que nosotros asumíamos la responsabilidad en la medida en que fuera factible albergar a los estudiantes".Origen El ex rector y profesores presentaron denuncias al ministerio y luego se inició la investigación."La universidad ha tenido dificultades importantes, y el segundo semestre demoró más de dos meses en iniciarse".ALEJANDRA CONTRERAS Jefa de Educación Superior del Mineduc "Nos allanamos a lo que ocurra y seguimos luchando por nuestra universidad como lo hemos hecho este año".HÉCTOR JARA Rector de la U. Iberoamericana "Los responsables fueron los dueños que empezaron a perder dinero y pagamos las consecuencias los 2.500 alumnos".PAZ GAJARDO Presidenta de la Federación de EstudiantesLo que sigue Resolución.El Consejo Nacional de Educación se deberá reunir de manera extraordinaria para analizar la solicitud del Ministerio de Educación.Si está de acuerdo, se procederá a nombrar a un administrador de cierre. Además, se prohibirán las matrículas de alumnos nuevos.Administrador.El encargado del cierre debe ser nombrado por el Mineduc y el Consejo Nacional de Educación, y su principal tarea es que los jóvenes puedan continuar sus estudios.Para ello, puede firmar convenios de reubicación, o bien ajustar los planes para que los alumnos terminen sus carreras en la U.Iberoamericana.Becas.El ministerio informó que cuenta con presupuesto para becas de reubicación, y que las postulaciones comenzarán cuando se conozca la resolución del Consejo.Para acceder a los beneficios, los interesados tienen que haber estado matriculados en 2016 y 2017 en el plantel.

