Nueva York registra la tasa más baja de homicidios en décadas La reducción se explicaría por una nueva política de la alcaldía. The New York Times y Reuters Habría parecido imposible en 1990, cuando había 2.245 asesinatos en la ciudad de Nueva York, pero, hasta el miércoles pasado, solo habían registrado 286 asesinatos en la ciudad este año, el nivel más bajo desde que hay registros confiables.De hecho, todas los categorías de crímenes más graves -asesinatos, violaciones, robos, hurtos, asaltos y robos de autos- han caído a un total de 94.806 (hasta el domingo), bastante más abajo del récord anterior del año pasado de 101.716.Si la tendencia se mantiene solo unos días más, el total de asesinatos este año estará muy por debajo del límite inferior de la ciudad de 333 en 2014, y los delitos habrán descendido durante 27 años seguidos, a niveles que según los oficiales de policía son los más bajos desde la década de los 50. Consideradas en conjunto, las cifras presentan una ciudad de 8,5 millones de habitantes cada vez más segura, aunque la policía, bajo las órdenes del alcalde demócrata Bill de Blasio -quien el lunes asume su segundo mandato- hace menos uso de la fuerza letal, menos arrestos y evita prácticas controvertidas, como detener y registrar a la gente en las calles."Eso quiere decir que Nueva York, quizás la primera de las ciudades del país, se ha transformado dramáticamente y hoy tiene muy poco parecido con la ciudad de los años 80 y 90", dijo a Reuters Eugene O'Donnell, profesor de John Jay College of Criminal Justice y ex oficial del Departamento de Policía de Nueva York.Las cifras que dejó el año más seguro en los registros marcan un enorme contraste con la Nueva York de los 90, atormentada por asesinatos -había un promedio de seis por día-, robos y una epidemia de crack .La policía explicó que la disminución del crimen se dio en parte por un mayor énfasis en perseguir a grupos relativamente pequeños -sobre todo pandillas y personas con reincidencia criminal-, que se cree que son responsables de la mayoría de los delitos, al tiempo que establecieron relaciones en comunidades donde la confianza se había roto con las autoridades.Además, 14.000 agentes de la policía fueron entrenados para usar armas paralizantes, lo que contribuyó considerablemente a disminuir el uso letal de la violencia.Sin embargo, la policía destacó un repunte en los reportes de violaciones hacia el fin de año.El aumento, que según los oficiales incluye una cantidad de ataques superior a la normal en contraste con los ocurridos hace más de un año, coincidió con el movimiento #MeToo, lo cual ha alentado a las víctimas de acoso o violencia sexual a hablar.Los delitos sexuales menores -un conjunto de distintos tipos de comportamientos indebidos, incluyendo el manoseo- aumentaron un 9,3% en relación con el año pasado y llegaron a 3.585.La policía también destacó, hacia fines de año, un incremento de las denuncias por delitos sexuales, posiblemente motivadas por el movimiento #MeToo.

