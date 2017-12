© Francisco Velasquez

El Estados Unidos de Trump enfrenta su gran batalla política por el Congreso Las elecciones legislativas de mitad de período serán un referéndum sobre su administración y demostrarán si los demócratas son capaces de recuperarse de la derrota de 2016. Carolina Álvarez Peñafiel Demostró que podía ser electo y que gobernando podía sacudir al mundo. Ahora Donald Trump enfrenta un año de grandes batallas políticas en suelo estadounidense: las elecciones de mitad de período ( midterm ), que serán un referéndum sobre su administración y esbozarán sus probabilidades de reelección en 2020.La defensa republicana Trump prometió y cumplió en impuestos, con el mayor recorte tributario en 30 años, y en inmigración, al terminar con los beneficios para los dreamers (jóvenes que llegaron ilegalmente a EE.UU.como menores de edad) y con el veto al ingreso de ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana. También cumplió con su política de " America First ", pero esta ha hecho de EE.UU. un país en la retaguardia en temas globales, como el cambio climático y comercio, donde Francia y China -respectivamente- han dado muestras de querer tomar el liderazgo.Todo entra en la balanza de los electores que el martes 6 de noviembre, cuando se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.Si de algo sirven los comicios especiales que se han realizado este año (para cambiar a los gobernadores en Virginia y Nueva Jersey, y reemplazar a un senador en Alabama y a seis diputados) es de advertencia: los republicanos no tienen nada asegurado.Es verdad que lograron mantener el equilibrio en la Cámara Baja, pero perdieron las dos gobernaciones e inesperadamente en Alabama, uno de sus bastiones.Todos los candidatos derrotados fueron apoyados por Trump Ahora el Senado está en juego. La bancada oficialista quedará en enero con una estrecha mayoría de 51 escaños -tenía 52, más el voto del Vicepresidente, que hace las veces de cabeza de la Cámara Alta-, ya que el demócrata Doug Jones asumirá el cupo de Alabama, el mismo que era de Jeff Sessions, hoy fiscal general.Para tratar de mantener o no perder demasiados asientos, una de las principales banderas de los republicanos será la implementación del recorte de impuestos, gracias a la reforma tributaria que firmó el Presidente antes de Navidad.La promesa es que la rebaja (que favorece principalmente a las empresas) logre revitalizar la economía, lleve el crecimiento sobre el 3%, y con ello, al mercado laboral (aunque el desempleo está en su menor nivel en 17 años, una tendencia que venía desde la anterior administración).El rendimiento económico del país, tanto como los exabruptos del Presidente o de los candidatos que él respalde serán factores de peso en el resultado.Un nuevo equilibrioDe los 33 escaños senatoriales en disputa (25 demócratas, un independiente prodemócrata y siete republicanos) habrá que estar atentos a los resultados en Nevada y Arizona, dos asientos republicanos que podrían cambiar de mano y dar mayoría a los demócratas, comenta a "El Mercurio" Robert Erikson, profesor de política de la Universidad de Columbia.Eso, asumiendo que la oposición sea capaz de mantener las bancas que ya tiene.Entre los candidatos a la reelección interesantes de seguir están los ex precandidatos presidenciales Bernie Sanders (independiente prodemócrata) y los republicanos Marco Rubio ( Florida ) y Ted Cruz (Texas).En la Cámara la situación es diferente.Con una mayoría cómoda (238 republicanos y 193 demócratas) es difícil que los demócratas recuperen el dominio que tuvieron hasta 2010.La debilidad demócrataDesde que perdieron en 2016 la presidencia y las legislativas, los demócratas han tratado con dificultades de reorganizarse.Los movimientos que han salido a las calles a protestar contra el gobierno no están necesariamente vinculados al partido, aunque algunos de sus integrantes hayan participado.Para la oposición, 2018 es la oportunidad para rearmarse, buscar un nuevo liderazgo en el Senado, para tratar de influir más en la agenda legislativa, frenar el desmantelamiento de las principales reformas del gobierno de Barack Obama (2009-2017) y de impedir una reelección de Trump En un escenario donde todo puede ser visto a través del prisma electoral, es difícil saber con seguridad qué planes impulsarán los republicanos.Probablemente, dice Erikson, habrá una batalla en la bancada oficialista sobre avanzar o no en la "reforma de los beneficios", es decir, recortar los gastos en seguridad social o en el Medicare (el seguro de salud para los mayores de 65 años), cosas "muy populares"."Algunos usarán el aumento en el déficit producto de los recientes recortes de impuestos como una excusa contra el gasto en beneficios", agregó el analista.El Presidente, por su parte, tiene listo el comité que le permite recaudar fondos para la campaña de 2020, y como de costumbre, asegura que va a ganar: "Otra razón por la que voy a ganar otros cuatro años (de mandato) es que los diarios, la TV, todas las formas de medios se hundirán si no estoy ahí, porque sin mí, sus ratings van a caer…Básicamente me tienen que dejar ganar". El problema que no menciona el Mandatario es que sus niveles de popularidad bajo el 40% -de hecho es un récord bajo para un primer año en el gobierno- y según The Washington Post, en la Casa Blanca ya están preparando cambios en el equipo de estrategia política para enfrentar un año difícil.Es que tomando en cuenta lo que ha pasado en los ciclos electorales recientes, es probable que todo se adelante al menos un año, lo que significa que para fines de 2018, justo después de las midterm , varios ya hayan empezado a contratar espacios publicitarios y otros incluso ya se sueñen en la Oficina Oval.Aún es muy pronto para hablar de nombres, sobre todo por el desorden del Partido Demócrata.El fantasma rusoEl factor X del próximo año es un fantasma de las elecciones pasadas: la investigación abierta sobre la injerencia rusa en las presidenciales de 2016 y los contactos que la campaña de Trump tuvo antes o después de los comicios con figuras ligadas al Kremlin.Después del polémico despido de James Comey, el director del FBI que llevaba el caso, Robert Mueller, fue designado como investigador especial del " Rusia gate".Y Mueller está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El Presidente ha dicho a sus cercanos que cree que todo acabará a principios de 2018, pero debido al tipo de información que está investigando -incluyendo cuentas en bancos internacionales de ciertos involucrados-, algunos observadores estiman que la pesquisa incluso se podría extender a 2019.El desarrollo de la investigación, "por supuesto que será un factor importante", apunta Erikson: "No sabemos dónde se dirige".

