Corte de Temuco anula fallo absolutorio de 11 mapuches y fiscal nacional confía en lograr condenas en nuevo juicio Decisión del tribunal indica que se deberá recurrir a nuevos jueces, con las mismas pruebas presentadas por los tres querellantes en la causa. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sostuvo que el Gobierno está "conforme" con la sentencia. ROCÍO GODOY y LORENA CRUZAT A casi una semana de que se cumplan cinco años de la muerte del matrimonio Luchsinger McKay, en la granja Lumahue de Vilcún, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió de manera unánime los tres recursos de nulidad que fueron presentados por el Ministerio Público, el Gobierno y los familiares de los agricultores quemados durante un ataque armado en la madrugada del 4 de enero de 2013.El pasado 25 de octubre, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, integrado por los magistrados José Ignacio Rau Atria (presidente), Patricia Abollado Vivanco (redactora) y Luis Torres Sanhueza, absolvió a los 11 imputados del delito de incendio terrorista luego de encontrar que las pruebas presentadas eran "insuficientes" para llegar a la convicción de culpabilidad.En aquella ocasión, el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuvo que "en verdad hay aquí un fracaso del Estado en dar una respuesta adecuada a las víctimas de uno de los crímenes más atroces que se han cometido desde la vuelta a la democracia, (…) dentro del Estado, por cierto, está también el Ministerio Público".Sin embargo, ayer, conocido el fallo de la Corte de Temuco, se manifestó confiado en lograr condenas para los 11 acusados en el nuevo juicio, el que se deberá repetir en un plazo máximo de 60 días, con nuevos jueces y con las mismas pruebas presentadas por los querellantes.El fallo establece que no se podrán agregar nuevos elementos que no fueron aprobados en la preparación del juicio oral.El fiscal nacional planteó que el "fallo hace ver las contradicciones que tiene el fallo absolutorio del tribunal oral y además hace consideraciones importantes de la forma en que debe valorarse la prueba, lo cual nos abre expectativas de que un nuevo tribunal, ponderándola adecuadamente, pueda llegar a la convicción que permita condenar a los acusados".Un minutoLa audiencia realizada ayer en la mañana no tuvo una duración de más de un minuto.De manera precisa, la relatora Gloria Fernández realizó una lectura resumida que daba cuenta de la anulación de veredicto absolutorio.En la sala se encontraban tres de los 11 acusados.La machi Francisca Linconao era una de ellas, y se retiró molesta de la Corte de Apelaciones.En Santiago, Abbott sostuvo: "Esperamos que el nuevo tribunal pondere adecuadamente toda la prueba y no incurra en la causal de nulidad en la que incurrió el tribunal que absolvió a los acusados.Tenemos confianza de que ponderando toda la prueba adecuadamente va a ser posible que el tribunal llegue a la convicción respecto de la participación y responsabilidad penal que les cupo a los acusados en el incendio con homicidio, el atentado terrorista que cometieron las personas que se encuentran acusadas".Respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, Abbott sostuvo: "Pensamos que los hechos se encuadran en la normativa de la ley.El tribunal podrá tener una calificación distinta, pero nosotros hemos acusado en la convicción de que efectivamente estamos en la hipótesis que la Ley Antiterrorista establece".El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco puso énfasis en la escasa valoración que les dio el tribunal oral a las declaraciones de José Peralino, quien en su calidad de delator compensado contribuyó al arresto de otras 10 personas, las que finalmente fueron imputadas."Esperamos que se pondere adecuadamente toda la prueba, particularmente la confesión prestada por el señor Peralino y todos los elementos de prueba que confirman la declaración de Peralino, fundamentalmente la que permite ubicar a los acusados en el lugar que Peralino dice que se encontraban en el día de los hechos".Posición del GobiernoDesde La Moneda también surgió una reacción a la anulación del juicio.El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sostuvo: "Nosotros hemos recurrido a todas las instancias judiciales para enfrentar este caso, y estamos conformes con que se haya dictado una sentencia de nulidad.Esperamos que el próximo gobierno pueda continuar con este esfuerzo con el mismo ahínco que nosotros.Ante posibles manifestaciones en la zona en apoyo a los imputados en el caso, especialmente en la antesala de la visita del Papa Francisco, Aleuy sostuvo que "todas las personas tienen derecho a recurrir a las instancias que sean necesarias, y los que no están de acuerdo pueden recurrir a la justicia.No serán movilizaciones las que se hagan, sino recurrir a la justicia en un país como Chile".Jorge Luchsinger: "No teníamos mucho optimismo, sabiendo cómo funciona este sistema procesal penal" "Estamos muy cansados de todo esto.Ojalá termine luego, porque uno quiere descansar y vivir tranquilo", fue la respuesta de Jorge Luchsinger, al ser consultado sobre el ánimo de la familia ante el nuevo panorama judicial en torno al crimen de sus padres.-¿Qué tan confiado estaba del resultado?"No teníamos mucho optimismo, sabiendo cómo funciona este sistema procesal penal, pese a que uno cree que hay que respetar el Estado de Derecho y las distintas instituciones".-¿Qué espera de los jueces que puedan participar en este nuevo proceso?"Que sean imparciales, y que sea un juicio justo, no solamente considerando los derechos de los imputados, sino también los derechos de las víctimas.En particular en este caso, cuando uno tiene dudas de su imparcialidad".-¿Cómo evitar esto?"Lo que uno espera es que los jueces no participen de política contingente.Lamentablemente, vimos algo que no nos pareció bien en el juicio anterior. No estuvimos de acuerdo y acudimos a las instancias que correspondían".-¿Hay temor de que esto ocurra de nuevo?"Si fuera así, vamos a hacer todas las acciones legales que corresponden.(…) Si es que vemos algún sesgo de una cosa que no nos parezca, lo vamos a hacer ver a través de los organismos que corresponda.Es otra instancia la que queda (…) haremos lo posible para lo que siempre hemos dicho: que se haga justicia".-En una nueva revisión de pruebas, ¿cuáles son las evidencias clave?"Este es un delito terrorista.El querellante, que es el Gobierno, está de acuerdo y la fiscalía también. Lamentablemente, una prueba que apareció posterior al cierre de la investigación, que es un arma incautada en la Región del Biobío posterior a un atentado y que fue usada en la casa de mis padres y en otras cuatro o cinco o seis acciones de violencia, no fue aceptada por el tribunal anterior y espero que en este caso sí lo sea".-¿Qué debiera repetirse del primer juicio y qué se debiera evitar?"Algo bueno fue que se mantuvo el orden en la sala, cosa que no se ve en los tribunales de garantía.Que los tiempos de alegato para las dos partes sean similares y que no sea aceptado el arrebato de algunos defensores.Lo que creo que tiene que cambiar es la relevancia que se les da a ciertos testimonios o a ciertas pruebas".OTROS CASOS ANULADOS En septiembre del 2013 , el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, por unanimidad exculpó de los delitos de violación reiterada al ex gerente del Banco Central, Enrique Orellana Cifuentes.El ex ejecutivo había sido acusado de abusar y violar a sus tres hijas de 13, 7 y 6 años.Orellana incluso estuvo privado de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). En la resolución el tribunal indicó que el informe de lesiones del Servicio Médico legal careció de rigor.Enfrentó tres juicios que terminaron en absolución, condena y absolución.En noviembre del 2014, el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto absolvió a Víctor Montoya del delito de colocación de artefacto explosivo en el retén de Carabineros de Las Vizcachas, hecho ocurrido en febrero de 2013, y que terminó con un uniformado con lesiones leves.Enfrentó dos juicios, con dos absoluciones. Montoya estuvo 16 meses privado de libertad.10 octubre de 2008 El tribunal de Arica absuelve a ex alcalde de la zona, Carlos Valcarce, acusado por fraude al fisco.Enfrentó tres sentencias con una absolución, condena y absolución.

