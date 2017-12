© Francisco Velasquez

Chile Vamos entregará a Piñera casi mil nombres para ocupar 188 cargos Los partidos barajan más de una opción para los 23 ministerios, 33 subsecretarías, 15 intendencias, 54 gobernaciones, además de jefaturas de servicios. C. Cifuentes y B.Vial Fue un día tranquilo para el Presidente electo. A diferencia la jornada anterior, Sebastián Piñera se mantuvo en su casa de Cachagua y no visitó la playa, donde esta semana se le ha visto con sus nietos.Durante la tarde, Pablo y Magdalena Piñera -dos de sus hermanos- llegaron hasta la residencia para un almuerzo familiar.Para hoy se espera que el senador Alberto Espina (RN) juegue la "revancha" del partido de tenis que perdió frente a Piñera el jueves pasado.El martes, el Presidente electo volverá a Santiago, donde retomará las citas bilaterales con ministros, pero principalmente comenzará el proceso formal de elección de nombres para su gabinete.Precisamente, al mediodía llegarán a sus oficinas de Apoquindo 3000 los presidentes de los partidos de Chile Vamos para hacer entrega formal de sus propuestas para los cargos denominados "de primera línea".Son 188 cargos por completar, que incluyen los 23 ministerios y 33 subsecretarías.A ellos se suman, entre otros, 15 intendencias y 54 gobernaciones. El número restante corresponde a jefaturas de servicios. Eso sí, el futuro Mandatario solo podrá remover a 12 jefes de servicio designados por Alta Dirección Pública, de acuerdo a lo que estipula la ley.Quienes conocen del proceso de conformación de las listas comentan que -principalmente RN y la UDI- están barajando entre dos a tres opciones por cada cargo, lo que aumenta considerablemente el caudal de nombres que pasarán por las manos del Presidente electo.Desde Evópoli señalan que están considerando alrededor de 300 nombres para entregárselos a Piñera.Finalmente, en el caso del PRI, sus dirigentes reconocen que al no tener representación parlamentaria, su apuesta es más acotada.Por ese motivo, su lista solo contempla seis a ocho nombres para un ministerio, una subsecretaría, dos intendencias y dos gobernaciones.Sumando las nóminas de las cuatro colectividades de la coalición, Piñera tendría cerca de mil nombres que revisar en los próximos días.El número dista bastante del universo de alternativas que barajó para formar sus equipos en 2010.En ese entonces fueron 300 las figuras analizadas para conformar la plana mayor del gobierno y hubo al menos tres sugerencias del equipo de Piñera para cada ministerio.Otra de las diferencias con el período anterior es que el diseño de los equipos ministeriales se realizó en la casa que Sebastián Piñera tiene en el lago Ranco.Ahí revisó cada nombre en base a cuatro criterios: capacidad, excelencia, compromiso y liderazgo.Agenda legislativaA la entrega de propuestas para los cargos de Gobierno, este martes los partidos de Chile Vamos sumarán además los énfasis en la agenda legislativa para 2018.Tras ser electo, Piñera se reunió con los presidentes de los partidos y les pidió analizar los proyectos que están en el Congreso y los que el Ejecutivo espera acelerar dándoles urgencia.Esto, con el fin de fijar una postura común respecto a cada iniciativa.La idea es que cada colectividad llegue con propuestas concretas sobre cada tema.También se determinará la manera en que se continuará con el trabajo en adelante.Luego de la entrega de nombres para los cargos del nivel central, será el turno de listas con sugerencias para copar otros estamentos del Estado.Los partidos ya están pensando en alternativas para las Secretarías regionales ministeriales (seremis) y jefaturas de servicio a nivel regional.Aunque el compromiso es entregar nombres ya revisados por cada partido, en Avanza Chile se formará un equipo dedicado a realizar un segundo filtro para evitar conflictos de intereses u otros cuestionamientos a quienes sean designados.El Presidente electo tuvo ayer una jornada tranquila.No fue a la playa y recibió a sus hermanos Magdalena y Pablo a almorzar. .

