Hamilton tiene más de cinco millones de seguidores en Instagram. Foto: AgenciasEl piloto Lewis Hamilton , actual campeón de Fórmula Uno y con cuatro cetros mundiales en su poder, parece que pasará los últimos de 2017 lejos de las cámaras y los flashes, o al menos, si se tomas fotos no las hará públicas.El británico ha desaparecido todas sus publicaciones en su cuenta en la red social Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores.Esta medida coincide con la polémica que se abrió días anteriores a raíz de una historia de video que subió en la mencionada plataforma en la que se burlaba de uno de sus sobrinos porque usaba un vestido de princesa."¿Por qué llevas un vestido de princesa? ¿Eso es lo que pediste por Navidad?", le pregunta Hamilton al pequeño, antes de decirle "los niños no llevan vestido de princesa".Al ver la oleada de reproches, Hamilton eliminó el contenido pero, como en las redes sociales todo vuela, el corto fragmento audiovisual se hizo viral en el resto de plataformas sociales.Reconoció su faltaA través de Twitter, "Ham" pidió disculpas y reconoció que sus palabras habían sido inapropiadas. "Ayer estaba jugando con mi sobrino y me di cuenta de que mis palabras fueron inapropiadas así que borré la publicación.No quise provocar ningún daño ni ofender a nadie. Me gusta que mi sobrino se sienta libre de expresarse del mismo modo que todos deberíamos hacerlo", escribió.El tuit también fue eliminado, además de todo el contenido publicado en la red del pajarito azul en los meses de noviembre y diciembre.El piloto de Mercedes se la lleve muy buen con las redes sociales y es uno de los deportistas con mayor influencia en ellas.Habrá que esperar si Lewis Hamilton mantiene su cuenta sin contenido, pero, por los vientos que soplan, los recuerdos de fin de año del piloto se quedaran en casa.Así se ve la cuenta en Instagram de Lewis Hamilton a un día de Año Nuevo :Andrea Seña//Noticia al DíaNo olvides compartir en >>.

