En una ceremonia realizada en Casa Rosada, fueron entregados los premios a la competencia para ONGs más importante del país. Cómo impactar en la comunidad con pocos recursos pero grandes ideas, y mucha solidaridad Por Muriel Balbi 30 de diciembre de 2017 [email protected] Vinieron de distintos puntos del país. Todos con grandes ideas y sus historias de trabajo y tenacidad. Pero, sobre todo, movidos por el deseo de ayudar a otros con proyectos que puedan generar cambios en su lugar de origen y ser replicados en donde se los necesite.Las lágrimas dominaron la tarde de premiación del Concurso Mentes Transformadoras que se llevó a cabo en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada: la satisfacción del reconocimiento, la felicidad compartida con el equipo con el que se atravesaron los sueños y las noches sin dormir que los hicieron realidad.El concurso despertó el interés de muchos jóvenes en todo el país La premiación es iniciativa de la Fundación Nobleza Obliga, en articulación con empresas, universidades y gobiernos.Este año se preseleccionaron 16 proyectos de innovación social ? los ganadores de las instancia en cada una de sus regiones ? de lo que fue un total de 500 ideas que compitieron en la edición 2017.El jurado de la final nacional de "Mentes Transformadoras" estuvo integrado por 35 representantes de los gobiernos Nacional, Provincial y de la ciudades de Buenos Aires, Salta, Misiones y Mar del Plata; junto con directivos de las empresas AXION Energy, Banco Patagonia, Aeropuertos Argentina 2000, DirecTV, Fundación Empretec, OSDE Filial Mar del Plata, Grupo Brasil; las instituciones UCA, UCASAL y Fundación H.A. Barceló y las ONGs locales Fundación Equinoterapia del Azul, Grupo Sustentable NEA y Señas en Acción, ganador de la edición 2016 de Mentes Transformadoras, que participaron activamente durante todo el proceso y desarrollo del concurso, en un trabajo articulado junto con el sector público, las ONG y sectores académicos.Infobae conversó con los tres equipos ganadores:Primer PremioProyecto: Ducha de SolEl proyecto mendocino propone llevar a cabo un prototipo de calentador de agua realizado con materiales reciclables.El objetivo es dar acceso al agua caliente a miles de personas de forma simple y a muy bajo costo, y mejorar su calidad de vida.Ana Gimenez Pozzoli muestra con orgullo el calentador de agua hecho con productos reciclados Quiénes sonAna Gimenez Pozzoli, (22), Ailén Moreno (21), María Jose Martín Velasco (22), Luciana Toujas (18), Ángel Gimenez (56), Rocío López (21), Giuliana Scanio (22), Eduardo Pozzoli (19), Alicia Pozzoli, (48), Anyelen Morales y Mariela Leiva.Qué los inspiróNos inspiraron todas las víctimas del olvido de nuestro país, aquellos que quieren salir de su situación y no pueden por falta de oportunidades.Creemos que una ducha caliente puede, no solo entregar higiene, sino también dignidad.Impacto del proyectoEl proyecto logró sumar voluntarios y donaciones.Su bajo costo y facilidad de fabricación llevó a que desde otras provincias soliciten capacitaciones para replicar la solución en sus localidades.Lo que nos llena de orgullo es la cantidad de argentinos felices de ver un proyecto que busca la unión.El proyecto premiado logró sumar voluntarios y donaciones Cómo siguenDurante el verano nos centremos en la captación de voluntarios y en ofrecer capacitaciones.A partir de marzo, iniciaremos el trabajo en diferentes barrios y la articulación con otras ONGs y voluntariados de diferentes provincias.Con qué sueñanSoñamos con lograr instalar 20 calefones por mes, extendernos a la mayor cantidad de provincias del país.Una solución que permite mejorar la calidad de vida de muchas familias, si se considera que en el país 40% de ciudadanos sin red de gas.Segundo PremioProyecto: Creando Valor CompartidoLa iniciativa de la Federación Mesa Solidaria Tandil busca promover la concientización y creación de una cadena de valor a partir de la recolección, tratamiento y reciclado de los envases de Tetra Brik.El proyecto favorece la inclusión y la formación en oficio de personas en situación de vulnerabilidad social con un emprendimiento socio-productivo que posibilite su empleabilidad y genera recursos económicos para sostener las organizaciones sociales involucradas.Además, fomenta la inclusión de jóvenes con discapacidad a partir de su rol activo como "Promotores o Educadores Ambientales".El segundo premio se basó en la creación de una cadena de valor a partir de la recolección, tratamiento y reciclado de los envases de Tetra Brik Quiénes sonPara implementar esta iniciativa se conformó un equipo promotor coordinado por la Federación Mesa Solidaria Tandil (Mercedes Morondo | Coordinación proyecto; Claudia Caballero, Liliana Cagnoli y Miguel Grondona | Comisión Directiva Mesa) e integrado :Asociación Civil Cona Cura (Juan Manuel Herrera y Franco Bilotto), Asociación Civil Punto Verde (Gisela Urrutia), Fundación Pachacamac (Nicolás Habarna), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN): Facultad de Cs.Económicas, Proyecto AliaRSe (Mónica Jugon); Facultad de Cs. Exactas y Económicas: Proyecto Promotores Ambientales (Verónica Simoy); Facultad de Cs. Humanas: Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (Luciano Villalba). También la Dirección de Medio Ambiente ? Estación Punto Limpio (Carolina Verellén y Héctor Creparula, Director de Medio Ambiente), la papelera de Quequén, y "Savia Joven" de la Cámara Empresaria de Tandil (Luz María Kasperski y Florencia De Vito).Además, se conformó un equipo asesor integrado por dos organizaciones externas: la Asociación de Terapia Integral y Asistencia para el Discapacitado Mental (Gustavo Martínez) y la Fundación de Emprendimientos Rurales Los Grobo (Melisa Wainberg).El proyecto además busca favorecer la inclusión y la formación en oficio de personas en situación de vulnerabilidad social Qué los inspiróNos inspiró la posibilidad de dar respuesta al problema ambiental que supone la acumulacióne residuos sólidos urbanos, que no se separan y reciclan, y que llegan al relleno sanitario.Se generan unas 130 toneladas diarias de basura domiciliaria en la ciudad de Tandil, de las cuales aproximadamente el 3% son envases de tetra brik, que no son biodegradables.También la voluntad de incluir a personas vulnerables o con alguna discapacidad a un emprendimiento ecológico y productivo.Impacto del proyectoEl impacto en la comunidad se dió principalmente por el trabajo colaborativo propuesto desde la Federación Mesa Solidaria y la posibilidad de tener a 8 instituciones referentes de Tandil ? de los diversos ámbitos ? trabajando juntas.A su vez, logramos el compromiso de la comunidad que se mostró muy receptiva a la campaña impulsada por los Promotores Ambientales, y comenzaron a llevar los envases al lugar de acopio en el Punto Limpio.El proyecto tiene un doble impacto: por un lado el ambiental, ya que reducimos la cantidad de residuos que va al relleno sanitario.por otro, el impacto social derivado de trabajar ? desde hace 3 años ? con chicos con discapacidad que son los promotores ambientales.Ellos van a las escuelas, hablan con los alumnos y les enseñan cómo reciclar los envases de tetra pak.Durante se la ceremonia de premiación se vivieron momentos muy emocionantes Cómo siguenEl equipo festejará el premio con la instalación de una carpintería sustentable en la Sede Social de la Mesa Solidaria, que nos permitirá generar empleo genuino, y fabricar productos de valor que tengan impacto en la comunidad a partir de las placas obtenidas de este residuo.Tambien planeamos continuar con las campañas de concientización en las escuelas de Tandil e involucrar a más jóvenes y niños, para que actúen como replicadores y garanticen la sostenibilidad del proyecto a partir de la recolección de los envases de tetra.Con qué sueñanSoñamos con tener en marcha este emprendimiento socio-productivo en la Sede de la Mesa Solidaria, que genere empleo genuino para personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas, jóvenes con discapacidad.Queremos generar productos de valor ? a partir de reciclar este material ? que sirva para equipar escuelas y jardines de infantes (borradores, mesas, sillas, tablas sujetapapeles), composteras para barrios amigables con el medio ambientes, utensilios para el rubro gastronómico (posa vasos, tablas de picada, entro otros).Y lo primero: generar conciencia medioambiental en la población.Tercer PremioProyecto: DANEConsiste en una plataforma educativa para personas con discapacidad intelectual, y contempla tanto a niños y adolescentes como a personas mayores.Sus soluciones de software integran la tecnología informática a la educación y aportan contenidos académicos y de la vida cotidiana.La plataforma educativa para personas con discapacidad intelectual, y contempla tanto a niños y adolescentes como a personas mayores Quiénes sonPablo Fiuza, Nicolas Daneri Riffo, Graciela Roldan Schuth, Natalia Razzetti, Mariana Ortisi y Melisa Gabbanelli.Qué los inspiróNos inspiran los chicos, la necesidad de dar respuesta (en este caso desde la tecnología) a una problemática educativa vinculada a la manera en que los niños y jóvenes con discapacidad aprenden hoy en día.También saber que nuestras Apps son una herramienta de vinculación entre estos niños con sus familias, sus compañeros, sus docentes y el mundo que los rodea.Impacto del proyectoEl proyecto genera un impacto directo tanto en los niños y jóvenes usuarios de nuestras Apps. Se aprecia el mejoramiento de los vínculos entre ellos y su entorno.Las aplicaciones pueden utilizarse en familia, espacios terapéuticos, escuelas y centros de aprendizaje.Cada una de ellas está pensada para que pueda ser una herramienta de vinculación entre los niños y sus familias, provocando el encuentro entre los diferentes miembros; entre los niños y sus pares, generando un clima de igualdad, inclusión y eliminación de las diferencias y también refuerzan positivamente el vínculo entre los niños y sus docentes ya que si bien éste último acompaña, la idea es que la App sirva para compartir un espacio de aprendizaje.Los ganadores del tercer premio posan orgullosos en Casa Rosada Cómo siguenActualmente estamos en vía de desarrollo de dos aplicaciones que vamos a lanzar a principios del 2018 para seguir acercando propuestas de aplicaciones inclusivas a toda la comunidad.Al igual que el resto de las Apps, las futuras podrán descargarse en tablets o celulares y utilizar sin necesidad de estar conectados a cualquier red.Cabe recalcar que todas las aplicaciones de Proyecto DANE son gratuitas.Con qué sueñanSoñamos con un mundo que nos incluya a todos por igual.Soñamos con que, cada día, más gente cambie su visión sobre la inclusión y colabore, cada uno desde su lugar, para integrar a las personas con discapacidad y que podemos alcanzar una convivencia diversamente armoniosa.También hubo una mención especial del jurado para un proyecto de reinserción para personas judicializadas y el compromiso de alentar al resto de los participantes a seguir desarrollando sus proyectos con impacto social.LEA MÁS:Quiénes son los argentinos premiados por Google por crear un traductor de lengua de señas en 3DPremian las zapatillas "basura" que usó MacriLa solución para no videntes que convierte texto en voz

