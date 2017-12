© Francisco Velasquez

Por tercer año consecutivo, el parador del Punta del Este Resort & Spa en La Barra se consolida como el más top y exclusivo del balneario uruguayo. Infobae vivió la experiencia en primera persona y habló con sus responsables Por Soledad Blardone 30 de diciembre de 2017 [email protected] Luego de dos exitosas temporadas, Bagatelle Beach abrió nuevamente sus puertas en Punta del Este y continúa posicionándose como el lugar favorito de los que saben disfrutar de los placeres de la vida. Gastronomía y música de primer nivel, una vista inmejorable a la playa con los fabulosos atardeceres esteños y la marca registrada de Bagatelle: la diversión asegurada en cada una de sus mesas de la mano de sus camareros.Los amantes de la cocina europea y la coctelería encuentran en Bagatelle su lugar en Punta del Este, en paralelo con los mejores DJ sets y artistas internacionales que musicalizan las tardes, como Erick Morillo y Matt Size que estuvieron presentes en las temporadas anteriores. La increíble vista a la playa incluye uno de los mejores atardeceres de la costa esteña.Bagatelle ya cuenta con once sedes en el mundo Pero si toda esa combinación de disfrute no resulta suficiente, Bagatelle ofrece un show único que se destapa con cada botella de champagne importado.Un ejército de camareros disfrazados con 50 temáticas diferentes se acerca a la mesa e invita a bailar a todos los comensales, quienes de inmediato interactúan y se divierten con la Mujer Maravilla, Superman o el Increíble Hulk, entre muchos otros personajes que pueden elegirse.Incluso, los clientes pueden ir al cuarto de disfraces y vestir el que deseen para vivir una experiencia única.Y es que la fiesta mediterránea que propone Bagatelle se replica en cada una de sus sedes en el mundo, una fiesta que lo diferencia por completo de un simple restaurante, bar o parador.La propuesta es integral y en cada paso se incluye lo mejor de la gastronomía y la verdadera fiesta europea.Laurent Attias, general manager de Bagatelle Punta del Este En una entrevista con Infobae , Laurent Attias, general manager de Bagatelle Punta del Este, contó: "Tenemos unos cincuenta disfraces con diferentes temas como los Superhéroes, Ghostbusters? Podemos mandar una botella de champagne con Superman o tres botellas o veinte? lo que el cliente desee.Tenemos propuestas y, también, la gente puede disfrazarse de lo que quiera. Los llevamos al espacio de los disfraces y pueden elegir dependiendo de lo que consuman. La idea es hacer volar a todos nuestros clientes (risas)".Para Pier Luigi Taliento , executive director de Punta del Este Resort & Spa, el cliente participa en el proceso de diversión."Ante todo, con un altísimo nivel de servicio donde los mozos se disfrazan para llevar botellas de champagne a una mesa.Recién, por ejemplo, se acaban de disfrazar de Superhéroes. Esto es parte de la coreografía del servicio, que se acompaña con un nivel de atención muy alto. Los mozos corren, tienen un entrenamiento para trabajar de modo express porque es parte del concepto del servicio.Quiero que el cliente no espere su comida, quiero entregársela lo más rápido posible con un nivel perfecto de servicio en un lugar de playa, donde estás distendido", aseguró.Pier Luigi Taliento, executive director de Punta del Este Resort & Spa 'Joie de vivre' (alegría de vivir en francés) simboliza el espíritu de Bagatelle, su filosofía y su identidad.En sus mesas se ubican personas de todas las edades y provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y muchos países de Europa."Tenemos un público bastante heterogéneo y variado, que aprecia mucho la propuesta gastronómica integrada con la diversión.La propuesta original de Bagatelle es que los mozos interactúan con la diversión. Se junta un altísimo nivel de gastronomía con un excelente buen gusto en la presentación de los platos, que cambian por temporada en función del gusto de la gente, del concepto gastronómico y del visual.Y es que, lo visual es una parte importantísima del gusto gastronómico", explica Taliento.Bagatelle invita a la diversión y a disfrutar de la playa y de los mejores atardeceres en la costa esteña.El reconocido bistró de la Costa Azul brinda una experiencia epicúrea de la alta cocina mediterránea. El chef ejecutivo de Bagatelle, Gastón Dabove , toma su influencia de un gran conocimiento de la cultura culinaria internacional y provenzal, ofreciendo una carta renovada con los mejores ingredientes y utilizando productos orgánicos locales.Entre las entradas se puede disfrutar de la Burratina de Puglia, de la ensalada de trucha grillada con queso azul, almendras caramelizadas, pepino y aderezo de manzana, así como también, de la ensalada de quínoa y la de camarones.Manteniendo las raíces francesas, se destacan los pescados -entre ellos la pesca del día servida con cebolla morada, leche de tigre y cilantro- y el tradicional carpaccio , el atún rojo y el gravlax de salmón .El chef ejecutivo de Bagatelle es Gastón Dabove inspirado en la cocina mediterránea.Entre los platos destacados del chef, se encuentran el filete de salmón chileno a la plancha de madera con manteca marrón, piñones y piña en cubitos, la pasta con langosta y la salsa secreta de Bagatelle, el pollo de campo trufado a la leña y un corte de 800 gramos de Premium Hereford.Laurent Attias cuenta que Bagatelle tiene una base de más de 25 mil clientes y que, entre ellos, se encuentran celebridades como Brad Pitt, Mariah Carey, Alicia Keys y Mickey Rourke, por apenas mencionar algunas de las figuras del espectáculo internacional que pasan por sus locales en el mundo."El tipo de cliente es gente que viaja mucho, que le gusta festejar, que le gusta la buena comida, y al mismo tiempo, le gusta subir arriba de la mesa para bailar después de su almuerzo o cena.Tenemos a muchos argentinos, brasileños, uruguayos, norteamericanos, europeos? tenemos nuestro toque francés que gusta mucho".La marca comenzó en 2008 en Nueva York y desde entonces no dejó de crecer en todo el mundo, ahora con presencia en once países."Bagatelle empezó en 2008, en Nueva York, en la calle 13 del Meat Packing District: era un bistró francés de muy buena calidad y con muy buena comida mediterránea.Empezó a funcionar muy bien, así que abrieron otros Bagatelle en el mundo. Ahora tenemos locales en Dubai, Río de Janeiro, San Pablo, St Tropez, St. Barths, Monte Carlo, Miami , Ibiza, Mónaco, Punta del Este? Estamos en once países y servimos casi doce mil almuerzos y cenas por día.Somos una de las diez marcas con el crecimiento más poderoso y tenemos prevista la apertura de dos o tres Bagatelle por año, en el mundo", dijo Attias.Mujeres hermosas y pura tendencia fashionista será una de las propuestas de Bagatelle 2018 (Fede Romero) Un servicio de excelencia como el que propone Bagatelle parece poco accesible para el común de los bolsillos.Sin embargo, su director general asegura que puede disfrutarse de todos estos beneficios por un promedio de cincuenta dólares, prescindiendo de ciertas excentricidades como las que piden algunos clientes que llevan la experiencia Bagatelle al extremo del placer."A la carta tienes muchas opciones: puedes pedir una ensalada, que vale entre veinte o treinta dólares, o disfrutar gastando mucho más.Pero si quieres un almuerzo con un promedio normal, puedes gastar unos cincuenta dólares con un vaso de vino.Al final del almuerzo, siempre llevamos shots de Sex on the Beach, para que la gente disfrute y se vaya con un buen recuerdo del lugar", afirma Attias y desliza una anécdota divertida de la última temporada.Fabián Doman y su pareja María Laura De Lilo en Bagatelle Anteojos (Fede Romero) La música y el buen clima define la propuesta de Bagatelle que promete ser uno de los lugares top de Punta del Este 2018.(Fede Romero) "El año pasado tuvimos un cliente que nos pidió una botella de champagne Cristal en cada mesa.Es un brasileño que viene de St Tropez y dice que este es el mejor lugar de Punta del Este, por eso quería que la gente también lo disfrutara.Pidió que cada mesa tuviera su Cristal y que sacáramos todos los disfraces del cuarto para que pudieran usarlos todos los clientes", recuerda. "También tenemos la ducha infernal de champagne? cuando sacamos cincuenta, cien o doscientas botellas y los clientes se tiran champagne en la cabeza (risas).Es una tradición muy divertida y que gusta mucho. Eso sí, se hace después del almuerzo, para no molestar a los comensales", finaliza Laurent Attias.Sofía Zamolo y José Felix Uriburu en Bagatelle las ondas del verano pasan y pasarán por bagatelle , vivan las flores.(Fede Romero) El balneario abarca edades diversas , los más de 20 y maduros. (Fede Romero) Crédito fotos: GM Press Punta / Grupo Mass PR

