La venta de petróleo por parte de Moscú al régimen de Kim Jong-un infringe las sanciones impuestas por las Naciones Unidas al país comunista 30 de diciembre de 2017 Barco nuclear ruso (AFP archivo) Tanqueros rusos suministraron combustible a Corea del Norte en al menos tres ocasiones en los últimos meses mediante el traspaso de cargamentos en el mar , según dos fuentes de seguridad de alto nivel de Europa occidental, lo que proporcionó un salvavidas económico al Estado comunista.Las ventas de petróleo o productos derivados de crudo desde Rusia , el segundo exportador más grande del mundo y miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con poder de veto, infringen las sanciones de la ONU, dijeron las fuentes de seguridad.Los traspasos realizados en octubre y noviembre indican que el envío desde Rusia a Corea del Norte ha evolucionado desde que Reuters reportó en septiembre que barcos norcoreanos navegaban directamente desde Rusia a su país." Los barcos rusos han realizado traslados de petroquímicos desde un buque a embarcaciones norcoreanas en varias ocasiones este año en violación de las sanciones ", dijo a Reuters la primera fuente de seguridad, que habló bajo condición de anonimato.Una segunda fuente, que confirmó de manera independiente la existencia del comercio ruso de combustible entre barcos con Corea del Norte, dijo que no hay evidencia de la participación del Estado ruso en los últimos traspasos."No hay evidencia de que esto esté respaldado por el Estado ruso, pero estos buques rusos están salvando a los norcoreanos", dijo la segunda fuente de seguridad europea.Las dos fuentes de seguridad citaron datos de inteligencia naval e imágenes satelitales de los buques que operan frente a los puertos del Extremo Oriental de Rusia en el Pacífico, pero no revelaron más detalles a Reuters, diciendo que era clasificado.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el Servicio de Aduanas de Rusia no quisieron hacer comentarios cuando se les consultó el miércoles si barcos rusos habían suministrado combustible a las embarcaciones norcoreanas.(Con información de Reuters)LEA MÁS:Nuevos documentos sugieren que hubo colaboración rusa detrás del sorprendente avance nuclear de Corea del NorteDonald Trump criticó a China por las ventas de petróleo a Corea del Norte: "Pillados con las manos en la masa"

