The Handmaid?s Tale, Big Little Lies y The Deuce fueron algunos de los programas más aclamados, tanto por la crítica como por la audiencia este año 30 de diciembre de 2017 La televisión ofreció muy buenas producciones durante todo el 2017. Gracias a su gran éxito, muchos de los programas regresan con nuevas temporadas, mientras que otras llegan a su fin.1. The Handmaid's TaleGanadora de un Emmy como mejor serie dramática, The Handmaid's Tale (El cuento de la criada) está basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985 .La historia sigue a una comunidad totalitaria en lo que antes era Estados Unidos, y que ahora está gobernada por fundamentalistas que hacen uso de opresión militarizada para volver a los valores tradicionales mientras se encuentran al borde de un desastre ambiental y una tasa de natalidad desplomada.El programa original de Hulu está protagonizado por Elisabeth Moss , quien encarna a Offred, una de las pocas mujer es que todavía son fértiles y es una criada en la casa del Comandante.Pertenece a un grupo de mujer es forzadas a la servidumbre sexual como último y desesperado recurso para repoblar el mundo.2.The DeuceLa nueva creación de David Simon, mente detrás de la aclamada The Wire , la cual es considerada la mejor de todos los tiempos aún por encima de Los Sopranos , muestra el nacimiento y auge de la industria de la pornografía en los años 70.La historia es contada a través de las vivencias de un grupo de mujer es de la calle. Sobresale sin lugar a dudas el personaje de Candy, interpretado por Maggie Gyllenhaal .3. GlowLa inspiración del programa es la historia real de una liga de lucha libre femenina de la década de 1980, que se conoció con el acrónimo G.L.O.W.: el juego con la palabra "brillo" responde al nombre Gorgeous Ladies of Wrestling (Preciosas Damas de la Lucha Libre).Alison Brie lidera este equipo de luchadoras, en el papel de Ruth Wilder.4.MindhunterMindhunter fue considerada por la prensa especializada como una de las producciones obligadas para los seriéfilos este año.La ficción cuenta con David Fincher (Zodiaco, Perdida) como productor ejecutivo y director de varios episodios.Basada en el libro ?Cazador de mentes: dentro de la unidad de élite de crímenes seriales del FBI?, de Mark Olshaker y John E.Douglas, la serie de 10 capítulos sigue los pasos de una nueva división del FBI creada en los años 70 para realizar los primeros perfiles psicológicos de los asesinos en serie.5.Big Little LiesReese Witherspoon, Shailene Woodley y Nicole Kidman en ?Big Little Lies? La adaptación de David E.Kelley de la novela de Liane Moriarty fue el primer gran éxito de 2017. Un show con un elenco estelar: Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz. Después de ganar un Emmy como serie limitada, HBO decidió traer de vuelta Big Little Lies para una segunda temporada.6.Alias GraceLa escritoria canadiense Margaret Atwood se ha convertido en la mujer del año para la pantalla chica.Si The Handmaid's Tale fue una sensación y arrasó en los últimos Emmy, la miniserie Alias Grace no se queda atrás.Es una historia real, la de Grace Marks (Sarah Gadon) y el asesinato de Nancy Montgomery y Tomas Kinnear en 1843 en Upper, Canadá, cometidos supuestamente por Grace y James McDermott.7.Game of ThronesEste año Game of Thrones cerró a su séptima y penúltima temporada con la vista ya puesta en el desenlace de esta arrolladora serie de fantasía épica. A diferencia de temporadas anteriores, la última entrega de Juego de Tronos constará de siete episodios en vez de diez.Se estrenará el próximo 16 de julio.8. DarkLa serie alemana es una de las más vistas de habla no inglesa a nivel global en Netflix , especialmente en Estados Unidos, Brasil, Italia, Turquía, España y Francia.La trama se centra en lo que ocurre en Winden, un pueblo en Alemania, tras la desaparición de dos niños pequeños.La situación expone la doble vida y fracturadas relaciones de cuatro familias a lo largo de 10 episodios, en los que la historia toma un giro misterioso de tono supernatural que vincula al mismo pueblo con el año 1986.Netflix confirmó la segunda temporada de Dark.9.The CrownSegún The New York Times, la segunda temporada de The Crown "es una sucesión de episodios perfectos, cerrados, como cuentos, escritos con precisión y sutileza".10. Stranger Things(@CNET) Creada por los hermanos Duffer, la serie recibió 18 nominaciones a los Emmy este año y se llevó el premio al mejor reparto en los galardones del Sindicato de Actores.Netflix anunció una tercera y cuarta temporada.LEA MÁS:Las 10 mejores (y 5 peores) películas de 2017

