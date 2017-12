© Francisco Velásquez

La pareja tuvo un percance mientras disfrutaba de sus días libres en Nueva York 30 de diciembre de 2017 (Grosby) Gerard Piqué y Shakira viajaron hacia Estados Unidos para disfrutar de las Fiestas, pero sus mini vacaciones familiares se vieron interrumpidas por un imponderable. La cantante colombiana paseaba por el circuito teatral Broadway, en Manhattan, cuando su suegra sufrió un percance y se lesionó , debiendo ser hospitalizada.Una ambulancia se acercó hasta el lugar en el que estaban y se llevó a Montserrat Bernabeu , que es licencia da en Medicina y Cirujía y trabaja como Jefa del Área Médica del Institut Guttmann en Barcelona (Grosby) Si bien no hubo parte médico oficial, se cree que la madre del futbolista catalán pudo haberse lesionado un tobillo, puesto que fue subida a una camilla con la pierna derecha inmovilizada . Cabe recordar que a esta altura del año hay nevadas en Nueva York y no sería extraño que un resbalón provocara su lesión.Hace algunos días, Piqué había subido a su cuenta de Instagram una imagen del duelo entre los Washington Capitals y los Rangers por la NHL (hockey sobre hielo).Además, la pareja que viajó junto a sus hijos Milan y Sasha, también disfrutaron de un partido de la NBA entre los Knicks y Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden.Washington Capitals @ NY RangersA post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Dec 27, 2017 at 6:10pm PSTMientras Shakira tuvo que suspender su gira en noviembre por problemas en sus cuerdas vocales, el defensor del Barça estrenó su ciclo como periodista en The Players' Tribune , con su ex compañero, Neymar.LEA MÁS:Un niño "gigante" del PSG sorprendió a todos en un torneo juvenil en EspañaLas hazañas deportivas de 2017: ¿cuál fue la más increíble?Antonela Roccuzzo exhibió su panza en sus vacaciones en Rosario

