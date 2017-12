/ Whatsapp informó que a partir del 1 de enero de 2018 , algunos modelos de smartphones no podrán crear cuentas nuevas, ni verificar las existentes, aunque podrán seguir usando la aplicación de telefonía, tanto Windows Phone como Blackberry, dejarán de disfrutar de la aplicación.También te puede interesar: Cómo Afiliarse a Pago Móvil en el BVCAunque ya sabíamos desde hace tiempo que WhatsApp dejaría de funcionar en determinados móviles , no es hasta el próximo domingo 31 de diciembre, cuando numerosos usuarios que actualmente trabajan con el sistema operativo de BlackBerry o de Microsoft dejarán de poder usar la aplicación de mensajería instantánea, como hasta ahora.Los dispositivos que trabajan con Windows Phone 8, BlackBerry OS y BlackBerry 10 hasta este domingo, Nokia S40 funcionará hasta el 31 de diciembre de 2018 y Android en versiones 2.3.7 será hasta el 1 de febrero de 2020 , además, no tendrán nuevas actualizaciones, aunque si la desinstalas no podrás volver a descargarla desde la tienda de apps.La empresa alegó que las plataformas operativas de esos equipos, no cuentan con la capacidad requerida para soportar las funciones que viene desarrollando Whatsapp para el futuro.Aproximadamente 1.000 millones de usuarios utilizan Whatsapp , que es el servicio de mensajería con más usuarios en el mundo , de acuerdo con cifras de la propia compañía.También te puede interesar: Cómo solicitar microcrédito en el CitiBankCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi