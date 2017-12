/ SANTIAGO.- Hace días que José Mourinho viene usando la gran cantidad de millones que ha invertido el Manchester City para explicar la diferencia de 15 puntos que tiene el equipo de Pep Guardiola en la cima de la Premier League.Este sábado no fue la excepción y una vez más el técnico del Manchester United habló de la enorme cantidad de dinero que ha gastado su archirrival para sacar diferencias."Es muy difícil competir con ellos", sostuvo en conferencia de prensa al referirse al City.Luego argumentó su opinión mencionado la llegada de Claudo Bravo en 2016 como un ejemplo de que el equipo de Guardiola gasta sin problemas."Pep llegó, tenía al arquero de la selección de Inglaterra , Joe Hart, pero no le gustaba y compró al arquero del Barcelona , Claudio Bravo. No le gustó y compró a otro, Ederson, que ahora le gusta", analizó.Las palabras de Mourinho se refieren a que si a Pep no le ha resultado una contratación o necesita suplir puestos, el City va y compra sin problemas para solucionar los problemas de su DT.Así es que usa a Bravo como ejemplo, ya que el chileno llegó desde el Barcelona para ser el N°1 del City, sin embargo, no convenció al técnico español, quien para esta temporada compró a Ederson.Finalmente, "Mou" dio otro ejemplo. "Pep tenía a Zabaleta y Kolarov, dos jugadores muy buenos, pero ya con más de 30 años. Decide reemplazarlos. Y no lo hace con dos jugadores, sino con tres (Walker, Mendy y Danilo)".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi