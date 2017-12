/ SANTIAGO.- No hay paz. Menos tregua. Cuando se pensaba que el viaje de Aníbal Mosa a Argentina podía limar asperezas y allanar el regreso de Lucas Barrios a Colo Colo, pasó todo lo contrario.El acuerdo nunca llegó y el presidente de Blanco y Negro regresó a Chile sin lograr lo que le había pedido Pablo Guede: La contratación del delantero argentino-paraguayo.Noticia relacionada Aníbal Mosa confirma que Lucas Barrios "dijo que no" a Colo Colo y que "no habrá otra oferta" por el atacante "Quedamos con la tranquilidad que hicimos todo lo posible. Él y su representante nos dijeron que no, así que debemos buscar por otro lado" , confirmó el timonel albo en su arribo al país.Mosa explicó que el atacante cambió las condiciones del trato a última hora y que elevó considerablemente lo que estaba pidiendo en un principio."Por parte nuestra no habrá otra oferta, hicimos una muy buena propuesta, muy importante y la desecharon , le ofrecimos ser uno de los sueldos más alto del plantel", sostuvo el mandamás del Cacique.¿Cuánto sería lo que pidió Barrios? Según consigna El Mercurio este sábado, la "Pantera" solicitó 1,7 millones de dólares por año, o sea 87 millones de pesos mensuales (ByN ofrecía 62).Hasta ahí la historia dejaba como el "malo de la película" al goleador, sin embargo, horas después del arribo de Mosa a Chile, el jugador sacó la voz para dar su versión. Una muy distinta a la del presidente albo.Noticia relacionada Barrios explotó y disparó contra Mosa: Lo trató de "mentiroso" y que "me dejó esperando dos horas y 'se tiró para atrás'" " El presidente dijo que no se dieron las cosas por temas de dinero y es totalmente mentira . Accedí por los hinchas para reunirme con él, mandé a mi empresario para que se arreglaran los temas. Me senté con él, a las 11 de la mañana, estuvimos reunidos una hora. Estaba todo cerrado, habíamos dejado todo listo y solo faltaba la firma", aseguró en diálogo con Fox Sports.El atacante siguió con los detalles de su versión: "Le dije a mi familia que volvía a Chile. Tras dos horas esperando a este tipo (Mosa), me habló mi empresario y me dijo que 'se tiró para atrás' con la negociación. Hizo creer a la gente de Colo Colo que venía a firmarme, me lo dijo a mí que estaba todo cerrado y a las dos horas se retractó. Yo quería ir al club. Esto está todo armado. ¿No les parece raro todo esto?".Y para finalizar Barrios lanzó: "Le pido que no mienta más. Este presidente nunca me quiso y me viene a decir que esto es un tema económico . Esta es una estrategia armada en conjunto por el presidente para dejarme mal con la gente y decirle al hincha colocolino que se esforzó por contratarme. Me duele mucho todo esto".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi