SANTIAGO.- Coco Legrand cierra un 2017 lleno de alegría por el éxito que ha tenido la obra dirigida por el actor y guionista Rodrigo Bastidas ("Pitucas sin lucas", "Pobre gallo"), "Viejos de mierda" , que a partir de la próxima semana retomará sus funciones.El montaje que protagoniza junto a Jaime Vadell y Tomás Vidiella ha sido el más visto de la temporada, según datos recogidos esta semana por El Mercurio . Solo en 2017, 41.400 personas de Santiago acudieron a las funciones de la obra."Llevamos ya alrededor de 150 mil personas que han visto la obra desde septiembre del año pasado a la fecha", dice Legrand a Emol respecto al total de personas que han visto la comedia en todo el país."Solamente nos detuvimos por los problemas de salud que tuvimos, pero hasta el momento hemos cumplido con las 38 funciones que se habían bajado , con un público que no quiso devolver el dinero, sino más bien quiso esperar para ver la obra y esa fue una actitud muy noble", agrega."Viejos de mierda" se desarrolla en una municipalidad cualquiera, donde tres ancianos se conocen esperando número para poder obtener la licencia de conducir , pero llevan años esperando su turno para ser atendidos. Así, nace un diálogo entre todos, donde alegan por la falta de respeto, critican la modernidad y la falta de identidad nacional."Son tres seres que, más que seres, son entes. No tienen nombre, ni años, ni profesión. No se sabe nada de ellos", describe Legrand sobre la obra que sigue suscitando interés en la audiencia.- En su opinión, ¿a qué se debe el éxito de "Viejos de mierda"?"Yo lo veo desde arriba del escenario, cuando veo a la gente pegándose codazos y diciendo: 'es igual a mi abuelo' o 'mira, es igual como reclama mi papá'. Representa todo lo que se vive a diario en un hogar y cómo los abuelos son integrados de manera tan diferente en comparación a antaño. Igual se crea algo súper potente, interesante y eso ha movido a las familias a ver este espectáculo.No quiero ser exagerado, pero aquí tenemos por lo menos -por la presión que hay de compras-, para dos años más y recorriendo todo Chile.- ¿Hay algo de la historia personal de cada uno de ustedes, Coco?"La obra llega porque son cosas que hemos vivido cada uno de nosotros y eso está hecho desde el humor. Si bien es cierto hay una situación que puede ser dramática en la historia misma, está hecha bajo la presencia del humor y eso es lo que nos ha hecho totalmente diferentes al resto y ha funcionado muy bien".Las nuevas funciones de "Viejos de mierda" comenzarán el jueves 4 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes. "Vamos a hacer cuatro funciones, de jueves a domingo. Luego, a la semana siguiente, repetimos la dosis con cuatro funciones más. Están programadas para las 21:00 horas, excepto los domingos, a las 19:30 horas", cierra Legrand.