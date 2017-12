/ SANTIAGO.- Parecía un rumor fundamentado por su frustrada salida al Manchester City, pero en las últimas horas prácticamente ya se ha convertido en una realidad. Se trata del quiebre entre Alexis Sánchez y algunos de sus compañeros.Noticias relacionadas Prensa inglesa se rinde ante la gran actuación de un "enorme" Alexis: "Fue su mejor partido en años" Las imágenes por las que Henry y la prensa inglesa afirman que hay un claro quiebre entre Alexis y sus compañeros Las versiones de la prensa inglesa apuntan a que el vestuario del Arsenal está dividido en torno al chileno. Por un lado están los que lo entienden y apoyan, y por otro los que quieren que parta del club por su falta de compromiso.El quiebre toma fuerza y se habría manifestado con claridad el pasado jueves cuando el tocopillano marcó dos golazos ante el Crystal Palace. Jugadores como Laurent Koscielny, Jack Wilshere y Hector Bellerin derechamente prefirieron no celebrar con él. Así al menos lo reflejó la leyenda de los "Gunners", Thierry Henry."Hay una división en el equipo. Ustedes no están acá por Alexis, lo están por Arsenal. Arsenal hizo un gol. Anda y celebra, sea quien sea el que anotó", fueron las palabras del histórico ex delantero francés.Precisamente los dichos de Henry ahora son fundamentados por el diario inglés The Guardian, que revela detalles del día en que se habría producido el quiebre entre el chileno y sus compañeros."Alexis tuvo un encontrón en el camarín después de que el Arsenal venciera al Burnley en noviembre pasado. Desde ese día las tensiones entre el delantero y algunos de sus compañeros han estado latentes y quedaron en evidencia en el partido ante el Crystal Palace", sostiene el citado medio.Y agrega: "El conflicto en el vestuario no fue físico (a los golpes), pero marcó un quiebre con los jugadores que han criticado a Sánchez por su falta de actitud. Le dijeron que el equipo estaba cansado de su histrionismo en el campo y de sus reclamos cuando las cosas iban mal".Dicho enfrentamiento del que habla el informativo ocurrió el 26 de noviembre cuando los "Gunners" derrotaron por 1-0 al Burnley con un agónico gol de penal del chileno.Para finalizar, The Guardian sentencia que "algunos de los compañeros de Alexis ya se cansaron de él y sienten que sería mejor para todos que lo vendieran".La información aparece justo a pocos días de que comience un nuevo mercado de transferencias en Europa (01 de enero). ¿Será la hora de la partida de Alexis?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi