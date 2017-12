/ SANTIAGO.- La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud , respondió a los cuestionamientos que surgieron contra el organismo a raíz de su accionar en el caso de colusión de los laboratorios Biosano y Sanderson/Fresenius .Noticias relacionadas El "cartel de los laboratorios": Desde la colusión hasta la querella por estafa contra el Estado Laboratorio acusado de colusión busca llegar a acuerdo: Nuestro propósito es compensar Biosano reconoció haber incurrido en prácticas que afectaron las licitaciones convocadas por la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) para adquirir medicamentos inyectables. Desde la empresa admitieron estos hechos irregulares acogiéndose la figura de la delación compensada, la que la dejaría exenta de toda pena, aunque no de las indemnizaciones.Sin embargo, se señala que la compañía no estaría recibiendo los beneficios acordados, lo que a juicio de expertos significa una "condena a muerte a la delación compensada".Frente a estos dichos, Manaud declaró -a través de una carta publicada en el diario El Mercurio- que de esa afirmación "subyace un profundo error. El CDE ha aplicado a los hechos investigados el derecho vigente en la época en que ocurrieron. En 2013 no estaban tipificados el actual delito de colusión ni la delación compensada "."El Consejo de Defensa del Estado valora y protege las políticas públicas destinadas a combatir los atentados a la libre competencia, especialmente cuando ellos van en perjuicio del patrimonio fiscal, obligando al Estado a pagar sumas superiores a las de mercado por medicamentos que van en beneficio de toda la población", sentenció la presidenta de la institución.Lee la carta completa en El Mercurio .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi