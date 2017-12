/ LIMA.- La primera ministra de Perú, Mercedes Aráoz, afirmó hoy que la próxima semana estará listo el nuevo gabinete de ministros que anunció el presidente Pedro Pablo Kuczynski .Noticia relacionada Kuczynski anuncia que trabaja en un "gabinete de reconciliación" tras renuncias de ministros por indulto a Fujimori"La próxima semana" respondió Aráoz al ser interrogada por periodistas que la esperaban a las afueras de la casa de Kuczynski, en el distrito limeño de San Isidro.Aráoz confirmó esta semana que todos los ministros han puesto su cargo a disposición de Kuczynski, para que el gobernante decida si los mantiene o reemplaza en el cargo.El gabinete sufrió en la última semana las renuncias de Carlos Basombrío, en el despacho de Interior, y de Salvador del Solar , en Cultura.Basombrío dejó el cargo cuando se informó que una empresa de Kuczynski había realizado consultorías para la constructora brasileña Odebrecht , y Del Solar luego de que el gobernante indultara el 24 de diciembre al ex Presidente Alberto Fujimori.Kuczynski anunció el miércoles que está trabajando en la conformación de un nuevo gabinete de ministros "de reconciliación", tras la crisis política desatada en su país por un fallido pedido para que sea destituido y el indulto que otorgó a Fujimori.Aráoz agregó hoy en la emisora RPP Noticias que está trabajando con el presidente para "armar un gabinete que tenga una capacidad de diálogo".Remarcó que en la conformación de este gabinete no se ha hablado con nadie "que sea de un partido en particular", en respuesta a las versiones que indican que se integraría a representantes del fujimorismo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi