/ SANTIAGO.- Cuando parecía que la polémica en Colo Colo por la frustrada llegada de Lucas Barrios llegaba a su fin, una controversia más grande explotó y salpicó con todo a Aníbal Mosa , presidente de Blanco y Negro.Noticia relacionada Aníbal Mosa confirma que Lucas Barrios "dijo que no" a Colo Colo y que "no habrá otra oferta" por el atacante Esto porque este viernes el propio timonel del Cacique aseguró, tras su viaje a Argentina, que las negociaciones con el atacante no habían llegado a buen puerto porque el propio futbolista no aceptó la oferta. Algo que horas más tarde el propio jugador salió a desmentir.En una conversación con Fox Sports, Barrios explotó contra el timonel albo y lanzó duros dardos contra Mosa, a quien inclusó trató de mentiroso luego de las declaraciones que éste último entregó en su regreso a Chile."Es un momento muy triste para mí. La verdad es que estoy viviendo un momento muy difícil en mi carrera, porque puse todas mis ganas de volver al club donde quería estar. El presidente dijo que no se dieron las cosas por temas de dinero y es totalmente mentira", partió el jugador."Accedí por los hinchas para reunirme con él, mandé a mi empresario para que se arreglaran los temas. Me senté con él, a las 11 de la mañana, estuvimos reunidos una hora. Estaba todo cerrado, habíamos dejado todo listo y solo faltaba la firma. Yo iba a Santiago, porque estaba cerrándose todo", complementó.Pero, tal como explicó el propio jugador, fue Mosa quien finalmente no se habría presentado a cerrar el traspaso con el jugador. "Le dije a mi familia que volvía a Chile. Tras dos horas esperando a este tipo (Mosa), me habló mi empresario y me dijo que 'se tiró para atrás' con la negociación" ."Hizo creer a la gente de Colo Colo que venía a firmarme, me lo dijo a mí que estaba todo cerrado y a las dos horas se retractó. Después de que me fui del hotel, de que le dijo a la gente que hizo todo para ficharme. Yo quería ir al club. Esto está todo armado. ¿No les parece raro todo esto?", acusó Barrios.Tras ello, el ex Gremio pidió que "no mienta más. Este presidente nunca me quiso y me viene a decir que esto es un tema económico. Jugué en China , en Rusia , y ¿esto es un tema de dinero? Esta es una estrategia armada en conjunto por el presidente para dejarme mal con la gente y decirle al hincha colocolino que se esforzó por contratarme. Me duele mucho todo esto", concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi