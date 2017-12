/ SANTIAGO.- La ex jefa del Censo 2017, Ninoska Damianovic , quien estuvo 6 meses en cargo durante el año 2014, advirtió que la tasa de omisión del operativo se ubicaría entorno al 5%, lo que significa que hasta 1 millón de personas podrían haber quedado sin ser encuestadas.Así, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que la cifra de las personas efectivamente censadas el 19 de abril de este año fueran un poco más de 17,5 millones de personas, Damianovic sostuvo, según publicó La Tercera, que "de acuerdo a los antecedentes que tengo, que no son pocos, aquí faltaron entre 750 mil y un millón de personas".Lo anterior, agregó, "considerando que calculo que la tasa de omisión está entre 5% y 5,5%".Pese a ello, la estadística de la Universidad Austral aseguró que "mi preocupación real no es tanto que haya fallado ese número de personas, sino que cómo se distribuye esa omisión, porque si esa omisión se concentra en lugares determinados, estamos en problemas graves".Sin embargo, quien estuviera a cargo del proyecto censal en su inicio y presentara su renuncia tras diferencias con la directora del INE, Ximena Clark, aclaró que "todavía no sabemos si eso sucedió, porque los datos que nos han entregado hasta ahora del Censo no dan cuenta de eso"."Esto es algo que llama la atención. Creo que el hecho de no entregar al menos una estimación de la tasa de omisión es una decisión política, y no técnica. Efectivamente no se tiene inmediatamente una tasa de omisión, pero sí se puede saber más menos por dónde fluctúa, eso en el INE lo saben", añadió.En tanto, otro punto que generó dudas a Damianovic fue el aumento informado por el organismo estadístico entre el dato preliminar de la población efectivamente censada (17.373.831 anunciado en agosto) y la cifra definitiva (17.574.003 informada este mes)."Es como una comuna completa entre el preliminar y el final. No sé, qué pasó, pero nunca se había dado una distancia tan grande entre ambos datos. Eso es raro, al menos yo no me lo explicó ", enfatizó la ex jefa del Censo.Cabe recordar que dos días después del levantamiento del Censo en abril pasado, Damianovic ya había manifestado que un censo de hecho "no debería tomar más de diez días en la recuperación de datos" , a pesar de que el INE informara que aquello tomaría un par de semanas o un poco más."Es por esas razones que en rigor y desde un punto de vista técnico, este no fue un censo de hecho. Fue una mezcla de 'hecho' y de 'derecho'", aseveró.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi