/ SANTIAGO.- Se va el 2017 y llega la hora de realizar un balance o conocer cuáles fueran las frases más polémicas que hubo en el deporte chileno.Fueron varias las declaraciones que dieron que hablar, pero acá te dejamos una selección de las más bulladas para que votes y opines más abajo cuál es la que más te sorprendió.Los siete dichos seleccionados: Vota y elige el más polémico ¡Vamos que se caga 'Santi'!, 'Goraldo' no va a aguantar, dale con todo Garín. Marcelo Ríos , 9 de abril de 2017Durante la Copa Davis frente a Colombia en Medellín se burló del N°1 de los cafetaleros Santiago Giraldo. De un día para otro Pablo Guede ya ni me saludaba, es bipolar. Él no es una buena persona, es envidioso, rencoroso y orgulloso. Que dice que lo grupal está sobre lo individual, lo cual es mentira porque vi lo contrario. Mark González ,26 de julio de 2017Luego de su bullada salida de Colo Colo. Ahora deben estar felices los mala leche que hay en este país. Pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme. Arturo Vidal , 31 de agosto de 2017Después de la caída por 3-0 que sufrió la "Roja" ante Paraguay, dando a entender que dejaría la selección. Gracias por todos los lindos momentos mi selección, gracias mi capitán América por todo lo vivido. Fue realmente hermoso. Pero cuando se ponen la camiseta tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el culo, mientras otros se iban de fiestas e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaba. Carla Pardo , 10 de octubre de 2017Esposa de Claudio Bravo después que Chile quedara sin opciones de ir al Mundial de Rusia 2018. A mí no me gustaría tener un país como Venezuela , lo digo sinceramente. No me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios de comunicación, lo que están viviendo millones de venezolanos. Érika Olivera , 21 de noviembre de 2017En medio de las elecciones presidenciales de Chile, sobre un posible gobierno de Alejandro Guillier. A mí no me dejó nada. Lo hizo bien en la Copa América y en la Confederaciones, pero a mí, la verdad es que no me dejó nada. Como persona tengo buenas referencias, pero lo otro, viéndolo desde lo humano, lo pasional, me parece una traición. Jorge Valdivia , 5 de diciembre de 2017Luego que Juan Antonio Pizzi asumiera como director técnico de Arabia Saudita. Ninguno de ellos tiene mejores resultados que yo esta temporada. Fui tres veces campeón mundial, rompí el récord panamericano y sudamericano, así que no sé qué están hablando…sólo dicen bobadas. Arley Méndez , 18 de diciembre de 2017Al ser criticado por su nacionalización en el contexto de la elección del mejor deportista por el Círculo de Periodistas Deportivos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi