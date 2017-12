/ SANTIAGO.- La declaración de patrimonio de algunos barrios en el país es una medida que no siempre tiene a todos los integrantes de acuerdo, situación que se puede ver reflejada en la propuesta de un grupo que busca que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decrete como Zona Típica un barrio en Ñuñoa en las cercanías del Estados Nacional.Se trata del barrio Suárez Mujica que es defendido por una organización de vecinos de la zona autodenominados " Unidos por Ñuñoa " que, en una carta enviada este sábado a El Mercurio , expresan las consecuencias negativas de una decisión de este tipo. Argumentando la libertad de modificar sus viviendas señalan "¡No queremos ser Zona Típica!" .La misiva firmada por Yako Cohen Kristjanpoller relata que un proyecto iniciado hace cinco años luego de que un equipo de estudiantes de Arquitectura realizara su tesis sobre el valor patrimonial de esta zona, comenzó un proyecto que -según sus palabras- no los beneficia."Nadie nos ha consultado nuestra opinión, y si bien han reunido una serie de firmas, estas no corresponden a los propietarios de las casas en que vivimos", escribe Cohen."Queremos mantener nuestra libertad de poder pintar las casas del color que nos parezca bien, de poner una antena de televisión sin pedir permiso a nadie, cambiar el portón para vivir seguros, de no tener que pedir permiso a un órgano como el Consejo de Monumentos para estas simples cosas ", continúa la carta.El barrio, que según esta organización ni siquiera es conocido comúnmente bajo el nombre Suárez Mujica, "ya que no es un 'barrio' conocido sino completamente residencial y con muchas empresas", se encuentra enmarcado en 89 hectáreas entre las calles José Domingo Cañas, Av. Grecia y Av. Pedro de Valdivia .De acuerdo al movimiento que está a favor de esta medida, la votación del CNM estaba programada para el pasado 13 de diciembre, sin embargo, fue aplazada por el organismo para el próximo 24 de enero de 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi