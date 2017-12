/ Elio, que durante 65 años estuvo ligado al club popular, dejó un enorme ejemplo de fidelidad por los colores, tal como lo hizo Otoniel Novillo "Don Otito", el ícono del otro grande de Cochabamba: Wilstermann.La noticia de su deceso pegó fuerte en el mundo del fútbol, principalmente en Aurora y quienes lo conocieron muy de cerca. Ahora, "Don Elito" alentará al Equipo del Pueblo desde el cielo, aquel que viste celeste y blanco.65 años de historiaElio Sánchez nació el 3 de julio de 1940 en Cochabamba, cinco años después de la fundación de su amado Aurora.A sus 12 años, se integró al cuadro popular como utilero y kinesiólogo.Era habitual verlo horas antes de las prácticas en el Equipo del Pueblo: con mucha paciencia llenaba las bolsas de agua para que los jugadores se refresquen durante y después de la práctica. Además, se encargaba de que todo esté en orden y no faltara nada.Una gran sonrisa caracterizaba su rostro y siempre mostró su sencillez y humildad.Por ese motivo, el club lo honró en vida bautizando la cancha 2 del complejo con su nombre. Hoy, este campo de juego es escenario de partidos de divisiones menores y partidos del ascenso.Dolor en AuroraLa noticia para los auroristas era casi imposible de creer, ya que una importante parte de su historia se fue con el deceso de Elio."Es una pena para nosotros, don Elio era una parte de nuestra familia", sostuvo Jaime Cornejo, titular del cuadro popular.Los restos de Elio son velados en el complejo celeste, su hogar de toda la vida.La misa de cuerpo presente será hoy a las 10:00 y el entierro a las 11:00 en el Cementerio General.HOMENAJES PARA ELIO SÁNCHEZ CLAROSEn vida, Elio recibió dos importantes homenajes: el vestuario sur del estadio Félix Capriles que usualmente ocupa Aurora lleva su nombre, además que la cancha 2 del complejo de la laguna Alalay también quedó inmortalizada con su nombre e imagen.Anteriores directivas le rindieron homenajes por sus más de 60 años de labor, además que algunas instituciones gubernamentales le hicieron reconocimientos por su fidelidad al club Aurora.El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, anunció que jugarán el Torneo Apertura 2017 con crespón negro en honor a la memoria de don Elio, además de homenajearlo clasificando a un torneo internacional.ELIO SUFRIÓ Y GOZÓ CON EL EQUIPO DEL PUEBLOSu pasión por Aurora no conocía de límites. Elio estuvo en las buenas, en las malas y en las peores situaciones que atravesó el crédito valluno.A lo largo de los 65 años que estuvo ligado al cuadro popular, Elio vio a Aurora campeón en 1963 y 2008.Sufrió en carne propia los descensos de 1988 y la temporada 2013-2014, pero también disfrutó los campeonatos y retornos de las versiones 2002 y 2016-2017 de la Copa Simón Bolívar.Vivió los 14 títulos locales de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), además de subcampeonatos.Fue un personaje privilegiado que vio al Celeste jugar la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.Celebró, lloró, gozó y festejó los éxitos y fracasos de su club. Leal hasta el final.PESAR POR LA PARTIDA DEL EMBLEMA POPULAREn Aurora, el dolor y el pesar son bastante hondos por la muerte de Elio.Bernardo Pavisic, expresidente de Aurora, sintió profundamente la noticia, mucho más porque él fue quien llevó a Elio a vivir en complejo y lo llevó al médico para curarle una gangrena en la pierna y que estuvo cerca de quitarle la vida hace un par de años."Elio ha sido el ícono de Aurora. Tratamos de darle la mayor comodidad e incluso no escatimamos los recursos para atenderlo. El doctor Moisés Fernández fue quien lo curó", recordó Pavisic.De igual manera, el extitular celeste lamentó que muchas veces se dejó en el olvido a Elio, mucho más cuando se buscaron fondos para las curaciones y la gente no respondió a las actividades programadas. "La gente no respondió bien", apuntó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi