/ Los Tiempos conversó con algunos de los empresarios bolivianos en el rubro de la organización de eventos y conciertos: Enrique Alosilla, Javier Pavisic, Luis Pacheco, Gabriel Fieldman, Ricardo Isa, Marjorie Vega y Jean Paul Flores, quienes además de evaluar su actividad de 2017 adelantaron algunos nombres de los artistas y agrupaciones confirmados hasta hoy."Este rubro no es fácil y la economía que rige a los públicos de Argentina, Chile o Brasil no es comparable a la nuestra. Ese espectador está dispuesto a pagar $us 800 o más por una entrada para ver a artistas o grupos de la talla de Madonna o U2. Encima sus escenarios tienen condiciones óptimas y acogen a un gran número de personas. Para nosotros es prácticamente imposible hablar de esos montos. Entonces, lo que hacemos es compartir gastos y sumarnos a las giras de los cantantes de moda que llegan a Sudamérica", explica Javier Pavisic, quien califica el 2017 como muy positivo."Si bien no obtuve las ganancias que hubiera querido porque mis cifras salieron casi rojas -ríe-, porque nunca se sabe cuál será el comportamiento del público local, tengo la satisfacción de decir que armamos los conciertos más impactantes de Cochabamba y con artistas muy destacados como Carlos Vives o Enrique Iglesias o Niki Jam".Por otra parte, el empresario cruceño Jean Paul Flores comentó que otro inconveniente en el país es el tema de escenarios."En Cochabamba, por ejemplo, es imposible hacer algo si no es en el estadio. Y ahora no se lo puede alquilar. En Cochabamba y La Paz existe más infraestructura, pero ya hacen falta espacios más cómodos, modernos y especializados, o al menos más adaptables a un concierto masivo. El Luna Park de Buenos Aires es el mejor ejemplo", dice.Artistas confirmadosLos empresarios adelantaron algunos artistas que estarán en 2018, entre los que destacan: Wissin Manuel Turizo, Bud Bundy y Los Totora, que llegarán a Santa Cruz para el Carnaval.En el departamento se presentarán Miguel Mateos, Los Auténticos Decadentes, Los Nocheros, Marco Antonio Solis, Soy Luna, Chayanne y, posiblemente, Ricardo Arjona.Por el momento, en Tarija y Sucre no se tiene conciertos confirmados, pero hay algunos en tratativas.Mientras que en La Paz estarán Arjona, en abril; el ex Buqui Marco Antonio Solís Solís, en el segundo semestre del año; el puertoriqueño Chayanne, en julio; y la agrupación Soy Luna, en agosto.Por otra parte, se suma a los conciertos de Santa Cruz de la Sierra José Madero, que también estará en Cochabamba el 7 de abril. Éste cantante llega gracias a las gestiones de la empresaria Majori, quien expresó que está en tratativas para concertar otros dos grandes eventos en 2018."Estamos en etapa de negociación. Uno es un conocidísimo humorista y el otro un artista destacado del género pop rock", aunque prefirió mantener los nombres en reserva hasta cerrar ambos tratos.Ricardo Isa dijo que está terminando la agenda de sus artistas, empero no quiso dar a conocer más nombres que Daddy Yankee, que probablemente llegue en marzo.Por su parte, Luis Pacheco señaló que su agenda artística la confirmará hasta enero.EMPRESARIOS ACTIVOSGabriel Fieldmann. Empresario cruceño que apuesta por la organización de conciertos en el eje troncal.Ricardo Issa. Cochabambino, propietario del gimnasio Premier en Santa Cruz y Cochabamba, diversificó su actividad trayendo artistas.Javier Pavisic. Cochabambino, socio del Gran Hotel Cochabamba, organiza espectáculos y conciertos en el eje.Marjorie Vega. Cruceña, propietaria y directora de FM Hit 99.1 en Santa Cruz, organiza eventos y conciertos.Enrique Alosilla. Empresario paceño que se dedica a varias actividades, entre ellas a traer artistas.Luis Pacheco. Con sede en Cochabamba, organiza conciertos locales. Su público es el más joven.