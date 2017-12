/ El club Independiente, en la categoría Sub-15 damas, y Olympic en las categorías Sub-17 varones y damas, recibieron las preseas doradas tras disputar tres intensas jornadas deportivas y que cerraron la temporada 2017 del voleibol valluno.DamasPor la categoría Sub-15 se midieron los elencos de Independiente de Cochabamba, dirigido por el técnico Fernando Quiroga, frente a San Antonio de La Paz, conducido por Roberto Frías, donde las vallunas superaron a las paceñas por 2-0, con parciales de 25-13 y 25-23, siendo el segundo set el más reñido y que se definió en las últimas jugadas."Este logro es el premio al sacrificio y entrega que tienen las chicas desde hace cinco años", destacó Quiroga, quien realizó el seguimiento correspondiente durante todo ese tiempo.En la final de la categoría Sub-17, las vallunas del club Olympic, dirigidas por Alejandro Giménez, hicieron respetar su localía y se quedaron con el primer puesto del campeonato al imponerse a las paceñas de Lealtad Nobleza, dirigidas a su vez por Javier Rojas.El triunfo del crédito cochabambino no tuvo discusión: fue por 2-0, con marcadores ajustados en ambos sets de 25-19 y 25-21, tras disputar aproximadamente 50 minutos de intensa actividad."Fue bastante duro llegar a esta instancia con las chicas, pero este resultado nos deja contentos porque el año pasado no participamos y este año lo hicimos y ganamos", sostuvo Giménez tras lograr la victoria de su elenco.VaronesEn la categoría Sub-15, el cuadro cruceño de Utepsa, dio el batacazo al anfitrión Olympic, en un partido digno de una final y un ajustado marcador de 2-1, con parciales de 25-23, 25-20 y 15-13, logrando así el único oro para su departamento.Sin embargo, en la final de la categoría Sub-17, en la cual se enfrentaron los mismos planteles de Olympic y Utepsa, esta vez con victoria para los dueños de casa por 2 sets a 1, con parciales de 25-23, 16-25 y 15-9.Con esta última consagración, el voleibol cochabambino sentó presencia en tres de cuatro finales jugadas.El evento reunió a 84 equipos desde el miércoles, en representación de 42 clubes de ocho departamentos, además de la selección de Iquique, único elenco internacional que acudió al campeonato amistoso de voleibol.La única ausencia del certamen fue la delegación de Pando, esto debido a que este departamento no cuenta con una asociación establecida y que usualmente intervenga en campeonatos nacionales.1.100 jugadores participaron. Poco más de un millar de jugadores, entre damas y varones, participaron en esta segunda versión de Torneo Navideño 2017.RÉCORD EN ASISTENCIA DEL PÚBLICO Y CLUBESLa segunda versión del Torneo Navideño de vóley 2017 duplicó en asistencia, tanto en equipos como también en espectadores, según explicó Alejandro Giménez,organizador del evento, que durante tres jornadas mostró el mejor voleibol del país."Los números son reales, el año pasado había 48 equipos y ahora somos 84; de 480 jugadores (por los participantes de la primera versión) y ahora somos 1.100, más del doble y la afluencia del público fue mejor, el pasado torneo teníamos algo así de 300 personas por día, y ahora el registro marca que ingresaron 800 espectadores aproximadamente en cada jornada", declaró Giménez.Apuntando a mejorar y seguir creciendo en la gestión 2018, todos los participantes del Torneo Navideño cerraron el campeonato con la premiación y un brindis correspondiente al acto de clausura. El torneo promete crecer más aún en la siguiente versión.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi