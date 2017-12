/ Los más pudientes, los que aún pueden permitirse usar el avión , tampoco han podido trasladarse para celebrar las fiestas por la reducción del servicio aéreo en más del 50 por ciento a causa de la falta de combustible, que también ha afectado a los que se tenían que conformar con el autobús. Y, como es habitual, la responsabilidad siempre es de otro. No hay pernil en las mesas venezolanas por culpa de dos países."Por el saboteo de Portugal, que no cumplió los convenios, y de los Estados Unidos, que nos han impuesto las sanciones que pedían sus lacayos", dijo la noche del miércoles el presidente Maduro en un discurso televisado.El dirigente oficialista Freddy Bernal, encargado de dirigir los CLAP, dijo este jueves que 15 toneladas adicionales estarían bloqueadas en la frontera con Colombia.Las revueltas comenzaron dos días después de la noche de Navidad, en las barriadas populares de Catia y La Vega, al oeste de Caracas, alguna vez de mayoría chavista. Protestan por el retardo en la llegada los denominados CLAP (por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción); bolsas de comida que el Gobierno de Maduro reparte de forma quincenal a precios subsidiados en sectores populares, como alternativa al comercio capitalista, y que distribuyen como programa social y señuelo electoral.Las insuficiencias en los servicios estatales se han expresado, con sus variantes, en otras entidades federales. El servicio de gasolina sigue presentando fallas en los estados Amazonas, Apure, Mérida, Táchira, Barinas, Cojedes, Portuguesa y Trujillo. En estas zonas, que integran parte importante del Occidente, el combustible se ofrece racionado; en algunos estados, el 20 por ciento de las estaciones de servicio están totalmente cerradas.SancionesEstados Unidos impuso sanciones financieras contra Venezuela , prohibiendo a sus ciudadanos y empresas negociar una nueva deuda del Gobierno y su estatal petrolera Pdvsa, fuente de 96 por ciento de las divisas que entran al país. Maduro y sus aliados denuncian que ello obstaculiza las importaciones.El gobernante socialista, que en 2018 aspirará a la reelección, enfrentó entre abril y julio pasado multitudinarias manifestaciones opositoras que exigían su salida del poder y que dejaron unos 125 muertos.Ante la eventualidad de que vuelvan las protestas masivas, Maduro pidió este jueves a la Fuerza Armada estar preparada "con todo su poder de fuego" para impedir el "resurgir" de lo que calificó como "grupos violentos".Efectivos de la Policía Nacional, con equipos antimotines, disolvían mientras tanto la protesta en la que participaba Miriam, aunque la acción no pasó de algunos empujones.Retrocediendo ante los agentes con sus escudos, los manifestantes prometían a gritos volver a las calles.INVESTIGAN A RAFAEL RAMÍREZLa Fiscalía venezolana abrió una nueva investigación contra Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal Pdvsa, por un supuesto detrimento patrimonial de 4.800 millones de dólares, anunció ayer el organismo."Estamos investigando la directa vinculación del citado ciudadano, como expresidente de Pdvsa y ministro para la época, en el desarrollo de esta nueva trama de corrupción", dijo el fiscal general, Tarek William Saab.DATOS Maduro acusa a Julio Borges. El presidente Maduro acusó ayer al presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, de sabotear las importaciones de productos al país caribeño."Un mes de conspiración". Según Maduro , Borges lleva un mes fuera del país "conspirando para que nadie le venda ni un solo producto a Venezuela , para que no llegue a Venezuela un barco, para que las importaciones necesarias que cualquier país y el nuestro las hace, afortunadamente, no lleguen" a la nación petrolera.Pidió a la justicia actuar contra Borges. Durante su participación en el programa de radio "La hora de la salsa", Maduro dijo del presidente del Parlamento que "es un bandido de cuatro suelas, de siete suelas, de mil suelas", y declaró que "la justicia tiene que actuar contra gente como Julio Borges".Hiperinflación y desabastecimiento. El Gobierno chavista atribuye la hiperinflación y el desabastecimiento de medicinas, alimentos y otros productos básicos a un supuesto bloqueo internacional de Estados Unidos y otros países y a la "especulación" de empresas y comerciantes dentro de la propia Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi